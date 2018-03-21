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Facebook 2 günde "Tesla" kadar eridi

21.03.2018 - 09:05

ABD'li teknoloji şirketi Facebook'un piyasa değeri kabus haftasında 60 milyar dolara yakın değer kaybetti.

Facebook Inc.'in kabus haftası bitmek bilmiyor. ABD'li teknoloji şirketi Facebook, veri güvenliği konusunun hükümetlerce gündeme getirilmesi ve yatırımcıların hisse senetlerinde satışa geçmesiyle birlikte Atlantik'in her iki tarafında da sıkıntılı günler geçiriyor.

50 milyon sosyal medya platformu kullanıcısının verilerinin Kaliforniya merkezli şirket tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesine yardımcı olan Cambridge Analytica şirketine verildiğinin açığa çıkması sonrasında Facebook, benzeri görülmemiş ölçüde olumsuz tepkilerle karşılaşıyor.

AVRUPA TARAFINDA TEPKİLER ARTIYOR

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, kanun yapıcıları yatıştırmak için Avrupa parlamentoları turu yapmak zorunda kalabilir. Sosyal medyanın son seçimler üzerindeki etkisini inceleyen İngiltere parlamento komitesinin başındaki isim Damian Collins, Zuckerberg'i süreç ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere davet etti. Kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'den de davetiye geldi.

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Avrupa Birliği Komisyoneri Vera Jourova, ABD'ye bu hafta gerçekleştireceği bir ziyarette konuyu Facebook ile tartışmayı planladığını belirtti. İtalyan telekomünikasyon regülatörü AGCOM ise Facebook'tan veri kullanımına ilişkin bilgi sağlamasını talep etti.

FACEBOOK TARAFINDA RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Tüm bunlara karşın Facebook, hızlı yaşanan gelişmelere tepki gösterge konusunda yavaş kalıyor. Zuckerberg veya şirket COO'su Sheryl Sandberg, veri sızıntısı hakkında herhangi bir resmi kamuoyu açıklamasında henüz bulunmadı. Zuckerberg, Cuma günü şirket çalışanlarının soru işaretlerini gidermek üzere açıklama yapmayı planlıyor.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ “TESLA KADAR” AZALDI

New York'ta işlem gören Facebook'un hisse senetleri yüzde 6.2 değer kaybetti; Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 11 ekside olan şirketin piyasa değerinden toplam 60 milyar dolar azaldı. Söz konusu rakam, otomobil üreticisi Tesla Inc.'in piyasa değerinin üzerinde.

Facebook hisselerindeki serbest düşüşü bir kenara koyarsak, Wall Street analistlerinin beklentileri hala yukarı yönlü. Alım tavsiyeleri hız kesmiş değil ve fiyat hedefleri potansiyel getirinin yüzde 35 olduğunu işaret ediyor.

Şirket için alım tavsiyesi veren 43 analistin hiçbiri tavsiye değişikliğine gitmedi. Buna karşın, kötü şöhret teknoloji şirketinin hisselerini baskı altında tutabilir.

SORUNUN MERKEZİNDEKİ ŞİRKET: CAMBRİDGE ANALYTİCA

Tüm bu çalkantının merkezinde bulunan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'da da sular durulmuyor.

Şirketin yönetim kurulu, söz konusu verilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın lehine kullanıldığının itiraf edildiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, CEO Alexander Nix'i şirketten uzaklaştırma kararı aldı.


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