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Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

08.11.2019 - 12:13 | Son Güncelleme :
Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ekimde en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, ekimde en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,75, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,90 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Euro yüzde 1,65, dolar yüzde 1,31, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,81, külçe altın yüzde 0,33 ile yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi ise yüzde 2,19 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 0,18, dolar yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, külçe altın yüzde 1,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,94 ile yatırımcısını kayba uğrattı.

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DİBS üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,79 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,85 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,85 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Euro'nun ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,97 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olduğu belirlendi.

YILLIK EN ÇOK DİBS KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Euro'nun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,19 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.


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