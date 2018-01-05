‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 68 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 68 dolar seviyesinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dünyanın gözü bu veride!

05.01.2018 - 09:52

Artan risk iştahı ile küresel piyasalardaki ralli devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin aralıkta beklentileri aşarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve emtia fiyatlarındaki yükselişten destek bulan şirket hisseleri, New York borsasında rekorların devam etmesini sağladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise önceki günkü kazançlarının tamamını geri vererek 92'nin hemen altında dengelendi. Analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını belirterek, raporda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verilerinin öne çıktığını belirtti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin güçlendiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.696 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Avro/dolar paritesi ise 1,2089 ile yaklaşık 4 ayın zirvesine çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,2070 seviyesinde dengelendi. 

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin önceki aya göre hafif gerilemesine karşın dolar/yen paritesindeki yükseliş eğiliminden destek bulan Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazanarak rekorlarını sürdürürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 prim yaptı. 

Yurt içinde, dün küresel piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 azalışla 115.491 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini ve önceki gün bu seviyede etkisini artıran kar satışlarının dün de banka hisselerinde yoğunlaşarak devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL'nin 3,75 desteği üzerinde tutunduğuna dikkati çeken analistler, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda kurlarda gerilemenin, borsada ise yükselişin tekrar tetiklenebileceğini kaydetti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar 
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE ve ÜFE 
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 
16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu 
16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi 
18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri 
18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks 


Etiketler

  • istihdam verisi
  • özel sektör
  • emtia fiyatları
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 68 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 68 dolar seviyesinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.740 Değişim: 1,08% Hacim : 3.680 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 115.961 05.01.2018 Yüksek 117.185
Açılış: 116.159
3,7482 Değişim: 0,02%
Düşük 3,7383 05.01.2018 Yüksek 3,7599
Açılış: 3,7474
4,5172 Değişim: -0,21%
Düşük 4,5051 05.01.2018 Yüksek 4,5363
Açılış: 4,5268
158,70 Değişim: -0,36%
Düşük 158,41 05.01.2018 Yüksek 159,62
Açılış: 159,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.