Dünyanın gözü bu veride!

Artan risk iştahı ile küresel piyasalardaki ralli devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin aralıkta beklentileri aşarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve emtia fiyatlarındaki yükselişten destek bulan şirket hisseleri, New York borsasında rekorların devam etmesini sağladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise önceki günkü kazançlarının tamamını geri vererek 92'nin hemen altında dengelendi. Analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını belirterek, raporda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verilerinin öne çıktığını belirtti.

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Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin güçlendiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.696 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Avro/dolar paritesi ise 1,2089 ile yaklaşık 4 ayın zirvesine çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin önceki aya göre hafif gerilemesine karşın dolar/yen paritesindeki yükseliş eğiliminden destek bulan Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazanarak rekorlarını sürdürürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 prim yaptı.

Yurt içinde, dün küresel piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 azalışla 115.491 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini ve önceki gün bu seviyede etkisini artıran kar satışlarının dün de banka hisselerinde yoğunlaşarak devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL'nin 3,75 desteği üzerinde tutunduğuna dikkati çeken analistler, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda kurlarda gerilemenin, borsada ise yükselişin tekrar tetiklenebileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE ve ÜFE

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

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