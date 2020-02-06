‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Dünya borsalarının yükselişi hızlandı

06.02.2020 - 10:36
Dünya borsalarının yükselişi hızlandı | Piyasa Haberleri

Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ticaret gelişmeleri ile pozitif seyrini güçlenerek sürdürüyor.

ABD'de Senato'daki azil yargılamasının dün akşamki oylamasında beklendiği gibi Trump'ın aklanması, Çin'in gümrük tariflerinde indirime başlayacağı haberi ve özel sektör istihdamının ocakta tahminleri aşması ile New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,68 artarak tarihi zirvesinin hemen altında günü tamamladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın aklanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analistler, azil sürecinin beklendiği gibi gerçekleşmesi ve gerek ön seçimler gerekse anket sonuçları sonrası Trump'ın bu yıl sonu gerçekleştirilecek seçimde tekrar başkan seçileceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret görüşmeleri gündemin odağındaki yerini korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Avrupa Parlamentosu'nda "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda yapacağı konuşma ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritası takip edilecek.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerini 14 Şubat'ta düşüreceği ve koronavirüsüne ilişkin ilaç geliştirme çalışmalarının hızlandığı haberleri sonrası Asya borsalarında yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 123.629 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.321 puandan tamamladı. Dün 5,9805'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9831 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt dışındaki haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.200 üzerinde kalındığı sürece 123.900 ve 125.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,97-5,99 dar bandı içindeki sıkışmanın takip edildiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri
12.00 Avro Bölgesi, ECB ekonomik bülteni
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.714 Değişim: 1,14% Hacim : 2.425 Mio.TL Son veri saati : 10:38
Düşük 122.712 06.02.2020 Yüksek 123.845
Açılış: 122.712
5,9864 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9757 06.02.2020 Yüksek 5,9871
Açılış: 5,9804
6,5923 Değişim: 0,21%
Düşük 6,5779 06.02.2020 Yüksek 6,5928
Açılış: 6,5783
299,95 Değişim: 0,15%
Düşük 298,68 06.02.2020 Yüksek 300,03
Açılış: 299,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.