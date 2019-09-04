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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

04.09.2019 - 08:57 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Türk Lirası, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans göstersen para birimi olmayı sürdürürken; dolar kuru 5.70 TL'nin altını gördü. Euro kuru ise 6.23 TL seviyesine kadar geriledi.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.74 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.6503 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7349 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.17 itibarıyla 5.6598 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2235 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.8858 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Brexit gelişmelerinin gündemin odağında olduğunu belirten analistler; teknik açıdan dolarda 5.70 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün hız kazanacağını ve 5.60 TL'nin gündeme geleceğini söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 98.76 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0989 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.00 seviyesinde bulunuyor.


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