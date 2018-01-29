‹ Önceki Haber Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor Sonraki Haber › Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

Enerjisa'nın halka arzında fiyat aralığı belli oldu

29.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme : 29.01.2018 - 14:52

Bir lot hissenin fiyat aralığı 6,25 - 7,50 lira olarak belirlenirken, Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, 1-2 Şubat'ta halka arz edilecek Enerjisa Enerji'nin ardından, Enerjisa Üretim'de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi. Göçmen, "Umarım bir kaç ay sonra da bu şirketimizi (Enerjisa Üretim) ne zaman halka açacağımızı sizinle paylaşırım" dedi.

Sabancı Holding, Enerjisa'yı daha etkin yönetmek amacıyla işkolu bazında ayrışmaya gitmiş; elektrik dağıtım ve satış işlerini "Enerjisa Enerji" (Enerjisa); elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerini ise "Enerjisa Üretim" şirketi altında toplamıştı.

Enerjisa Enerji'nin ek satışla birlikte yüzde 20 hissesinin pay başına 6.25-7.50 liradan 1-2 Şubat'ta halka arz edileceği duyurulmuştu.

Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Enerjisa'nın halka arzı ile ilgili düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine Göçmen, Enerjisa Üretim'de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi.

##$HABER_1443642$##

Göçmen toplantıda yaptığı konuşmada ise, Enerjisa'nın halka arzından elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı ile ilgili olarak, "Halka arzdan gelecek para hisse sahiplerine gelecek. Hisse sahiplerinin de bu parayı başka işlerde kullanmaya pek niyeti yok...Bu her iki ortağın da enerji işine güçlü bakışının hikayesidir, enerji işinden çıkma hikayesi değildir" dedi.

Ödenmiş sermayesi 1.18 milyar lira olan şirkette yüzde 18 hisseye denk gelen 212.6 milyon lira nominal pay halka arz edilecek. Şirkette 23.6 milyon lira nominal pay da ek satışa konu olabilecek. Buna göre ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 20 olacak.

Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise, Enerjisa'da 2018 yılında 2017 sonuçlarına bağlı olarak ilk temettüyü vermeyi planladıklarını belirterek, "Enerjisa'da bundan sonra da hedefimiz yüzde 60-70 temettü dağıtmak yönünde" dedi.

Toplantıda konuşan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, Enerjisa'da iyi bir değerleme yaptıklarını düşündüklerini ve şirket değerinin 7.4 milyar TL ile 8.85 milyar TL arasında olacağını belirterek, halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcıya yüzde 85 tahsisat yapacaklarını söyledi. 


Etiketler

  • piyasa
  • halka arz
  • Enerjisa
‹ Önceki Haber Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor Sonraki Haber › Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.185 Değişim: -0,43% Hacim : 6.032 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 119.398 29.01.2018 Yüksek 121.532
Açılış: 121.341
3,7814 Değişim: 0,98%
Düşük 3,7425 29.01.2018 Yüksek 3,7873
Açılış: 3,7446
4,6735 Değişim: 0,28%
Düşük 4,6471 29.01.2018 Yüksek 4,7002
Açılış: 4,66035
163,33 Değişim: 0,23%
Düşük 162,50 29.01.2018 Yüksek 163,92
Açılış: 162,95
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.