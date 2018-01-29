Enerjisa'nın halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Bir lot hissenin fiyat aralığı 6,25 - 7,50 lira olarak belirlenirken, Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, 1-2 Şubat'ta halka arz edilecek Enerjisa Enerji'nin ardından, Enerjisa Üretim'de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi. Göçmen, "Umarım bir kaç ay sonra da bu şirketimizi (Enerjisa Üretim) ne zaman halka açacağımızı sizinle paylaşırım" dedi.

Sabancı Holding, Enerjisa'yı daha etkin yönetmek amacıyla işkolu bazında ayrışmaya gitmiş; elektrik dağıtım ve satış işlerini "Enerjisa Enerji" (Enerjisa); elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerini ise "Enerjisa Üretim" şirketi altında toplamıştı.

Enerjisa Enerji'nin ek satışla birlikte yüzde 20 hissesinin pay başına 6.25-7.50 liradan 1-2 Şubat'ta halka arz edileceği duyurulmuştu.

Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Enerjisa'nın halka arzı ile ilgili düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine Göçmen, Enerjisa Üretim'de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi.

##$HABER_1443642$##

Göçmen toplantıda yaptığı konuşmada ise, Enerjisa'nın halka arzından elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı ile ilgili olarak, "Halka arzdan gelecek para hisse sahiplerine gelecek. Hisse sahiplerinin de bu parayı başka işlerde kullanmaya pek niyeti yok...Bu her iki ortağın da enerji işine güçlü bakışının hikayesidir, enerji işinden çıkma hikayesi değildir" dedi.

Ödenmiş sermayesi 1.18 milyar lira olan şirkette yüzde 18 hisseye denk gelen 212.6 milyon lira nominal pay halka arz edilecek. Şirkette 23.6 milyon lira nominal pay da ek satışa konu olabilecek. Buna göre ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 20 olacak.

Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise, Enerjisa'da 2018 yılında 2017 sonuçlarına bağlı olarak ilk temettüyü vermeyi planladıklarını belirterek, "Enerjisa'da bundan sonra da hedefimiz yüzde 60-70 temettü dağıtmak yönünde" dedi.

Toplantıda konuşan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, Enerjisa'da iyi bir değerleme yaptıklarını düşündüklerini ve şirket değerinin 7.4 milyar TL ile 8.85 milyar TL arasında olacağını belirterek, halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcıya yüzde 85 tahsisat yapacaklarını söyledi.

Etiketler