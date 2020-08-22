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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

22.08.2020 - 22:38 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,40 artışla 1.109,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.077,29 puanı, en yüksek ise 1.141,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,57 artışla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kazançla 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,03 artışla 1.638,89 puana yükseldi.

PETKİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,07 ile Petkim oldu. Petkim'i yüzde 13,91 artışla Zorlu Enerji, yüzde 11,79 yükselişle de İpek Doğal Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,96 ile Deva Holding, yüzde 10,89 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 7,89 ile Bagfaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 18 milyon lirayla Tüpraş, 12 milyar 351 milyon lirayla Petkim ve 6 milyar 690 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 290 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 814 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 558 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,19 düşüşle 456,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3 bin 27 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 azalışla 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 8,6360 lira oldu.

Geçen hafta 9,7310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,40'lık kayıpla 9,6920 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybederek 8,1080 liradan alıcı buldu. 

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.  


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