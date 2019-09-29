Borsada banka çıkışı sürüyor | Piyasa Haberleri

Piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Borsada banka hisseleri öncülüğünde çıkış hareketi sürüyor. Hisse bazlı hareketlilik de yoğunluk kazanmaya başladı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın yazısı...

Döviz kurları ve gösterge faiz oranlarında ise düşüş eğilimi hakim. TCMB ve öncü merkez bankalarından gelen faiz indirimleri borsalardaki yükselişin ana nedenlerinden biri. İç piyasalara yönelik olarak ise ABD büyükelçisi tarafından sözlü olarak Türkiye’ye iletildiği söylenen “Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi ve alüminyum ile çelikte gümrük vergisi indirimi” içeren teklifin olumlu etkisi ayrıca önemli. Ancak teklif henüz resmiyet kazanmış değil. Yazılı hale gelir, resmiyet kazanır ve kabul görürse piyasalar üzerindeki olumlu yansımaları sürebilir. Detaylar sonra önem kazanır. Geçen yıl Türkiye-ABD dış ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyelerinde idi. Bunun 5’e katlanması nasıl olacak, altı nasıl doldurulacak konusu sonraki mesele.

UMUTLARI ARTTIRDI

İç piyasalar için diğer önemli konu başlığı ise merkez bankası faiz indirimlerinin reel ekonomiye daha doğrusu ekonomik büyümeye katkılarının nasıl olacağı, konusu. Mevduat ve kredi faiz düşüşü ile konut sektöründe ilk yansımalar görüldü. Üç kamu bankasının düşük faiz uygulamasını Türkiye’de üretilen otomobiller için de getirmesi otomotiv sektöründe umutları artırdı. Daha önce de vurguladığımız üzere, satın alma gücündeki zayıflama ve hane halkı yüksek borç yapısının faiz indirimlerinin ekonomiye yansımalarını nasıl etkileyeceğini zaman içinde görebileceğiz. Bu noktada merkez bankasının faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusu ayrıca önemli olacak tabi ki.

Geçen hafta TCMB Başkanı Uysal, enflasyonda düşüşün devamını beklediklerini söylerken “para politikasındaki alanı önden yüklemeli kullandık” dedi. Yani enflasyon düşüş beklentilerini faizlere yansıtmakla birlikte bundan sonraki faiz indirimleri artık daha sınırlı olabilecek veya enflasyondaki gerçekleşmeler referans olacak mesajını verdi. Bu açıdan 3 Ekim’de açıklanacak eylül enflasyonu önem kazanıyor. Beklentiler eylülde % 1.30-1.40, yıllıkta ise % 14 civarında. Ağustos enflasyonu % 0.86 gerçekleşmişti. Yaz mevsimsellik etkisinin azalması, döviz kurlarındaki düşüşün durması ve bazı kamu zamları dikkate alındığında eylülde beklentiler biraz yükselmiş görülüyor. Bu açıdan merkez bankası faizi indirimleri en azından biraz soluklanabilir. Bu da faiz düşüşlerinin ekonomik aktiviteye katkısını zayıflatabilir. Dış piyasalarda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri (savaşı) ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere öncü merkez bankalarının para politikası temel parametreler olarak görülüyor. Fed, son toplantının ardından ileriye dönük faiz kararları hakkında net bir mesaj vermedi. Onlar da ekonomide önünü görüp ona göre karar verme tarafındalar. ABD-Çin ticaret görüşmeleri 10 Ekim’de tekrar başlayacak. Trump’ın “anlaşma yakın” açıklaması olumlu algıya neden oldu. Pek bir şey çıkmaz diye beklenen ABD’de Trump’ın azline yönelik soruşturma, İran’a yönelik ABD yaptırımı, Suriye konusu, bankalarda artışını sürdüren ve 192 milyar doları aşan yurt içi yerleşik döviz mevduatı, Türkiye’nin risk primlerindeki (CDS) gerileme, İstanbul’da tedirginliğe yol açan deprem diğer önemli konu başlıkları. Borsaistanbul, banka hisselerinin katkısıyla dış borsalardan olumlu ayrışmaya başladı. Piyasalarda mevcut trendler ve iyimserlik korunuyor.

BORSADA 106 BİN SEVİYESİ ÖNEMLİ

Borsada yükseliş sürüyor. 106.000 ilk direnç seviyesi. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 106.000 seviyesinin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 108.000 ve 110.000 seviyelerinde. Ayrıca 106.000 seviyesinin üzerinde çıkış formasyonlarından “ters omuz baş omuz” formasyonu işlerlik kazanabilir. İlk destekler 103.500 ve 101.000 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

DOLAR/TL KURUNDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Dolar/TL kurunda tepki yükselişleri güç kazanamadı ve satışla karşılaştı. İlk destekler 5.64 ve 5.58 seviyelerinde. 5.58 trend desteği olması açısından daha önemli. İlk direnç ise 5.74 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 5.78-5.85 seviyelerinde. Geri çekilmelerde destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak olası tepki yükselişlerinin direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.