"Bilgim dahilinde milyarlarca dolar bozduruldu"

BIST Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, doların tarihte ilk kez 4,80'i gördüğü 23 Mayıs'ın ilk saatlerinde bilgisi dahilinde milyarlarca dolar döviz bozdurulduğunu söyledi.

Borsa İstanbul (BIST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Başkan Karadağ, "O gün sahurdan itibaren, piyasaları yakından takip ettik. Benim bilgim dahilinde milyarca dolar döviz bozduruldu ve kurun o gün yukarı yönlü hareketi ciddi anlamda frenlendi" dedi.

Karadağ'ın verdiği bilgilere göre hem kamu hem de özel sektör tarafında adım atıldı.

Karadağ, "Talep büyük oranda yurtdışı kaynaklıydı. Sahurda Japonya piyasaları açık, o taraftan bir taleple yükseldi ve 4.90’lı rakamları gördü. Bu gerçek bir talep midir? Bir kurgu mudur? Manipülatif bir hareket midir? Onun analizini yapacak olan Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu. Biz hisselerdeki bütün detayları görebiliyoruz ama para politikası ve para piyasası tarafında asıl sorumlu ve görevli olan kurum Merkez Bankası tarafı tabii." açıklamasında bulundu.

Sahur vaktindeki harekete ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu da "Her şey pozitif giderken bir anda son bir ay içerisinde finans piyasalarında bazı dalgalanmalara maruz kaldık. Dünyanın içinden geçtiği sürecin kuşkusuz ki etkileri olmuştur ama hiçbir şekilde, gece yarısı saat 02.00-03.00'lerde doların bu şekilde yükseldiği başka bir örnek yaşanmamıştı." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

22 Mayıs Asya işlemlerinde Dolar/TL ilk kez 4,80'i aştı ve ardından Türkiye işlemlerinde 4,9282'ye kadar yükseldi. Piyasada Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkmıştı.

"ÜÇ BEŞ MİLYON KAZANMIŞ KAYBETMİŞİZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul tarafından ne kadar döviz sattıklarını bilmediği açıklamasına da değinen Karadağ, sorunun yeniden sorulması üzerien şu yanıtı verdi:

"Biz şirket olarak finansal kuruluşların merkezindeyiz. Biz satıyoruz. Burada bir miktar odaklı yaklaşımımız yok. Kur geliri elde etme yaklaşımımız yok. Seçim öncesi Haziran ayı sonuna kadar zaten kısa vadeli bir ihtiyacımız yok. Hemen kur ucuzladı aldık böyle bir şey yapmadık. Biz sadece sattık sadece Türk ekonomisine ve Türk lirasına piyasaya olan güvenimizi yansıttık. Üç beş milyon kazanmış kaybetmişiz çok önemli değil.

Kamu ve özel birçok adım atıldı. Biz samimiyiz. Şunu gösteriyoruz. Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Kurun bu seviyesinin makul olmadığını, herhangi bir ekonomi veriyle de desteklenmediğini piyasaya açıkladık. Asıl açıklama oydu. Orada da kaç milyon bozdurduk. Bizim bu duruşla paylaşmak istediğimiz şey bu tür detaylar değil."

"İÇİMİZDE ÇOK HAİN VAR"

Karadağ'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Teyakkuz aynı şekilde devam ediyor. İçerdeki oyuncularıyla da koordine yapıyorlar. İçimizde çok hain var ya.

Bizim bildiğimiz adamlar. Çok var bunlardan. Diyorlar ya ‘sizin tarafta CIA’dan maaşlı çok gazeteci var’ diye. Her kesimden bol miktarda var. Bazen onlar bilindik adamlar. Bir de bizden gözüküp avanaklığından ya da bu kumpasa düşen, kişiler de var. Şimdi öyle şeyler yaptırıyorlar. Biz sonuçta uluslararası yatırım çekme hedefinde olan bir ülkeyiz. Bazen uluslararası yatırımcıları belli haberleri farklı göstererek, algıyı değiştirerek, öyle korkutuyorlar ki, böyle panikle sonuçta şimdi uluslararası yatırımcılar da sonuçta paralarını yatırıyorlar bir ülkeye. Bu ben konuştuğumda seçim öncesinde mayısın son haftası planlanıyordu. Ama bir hafta önce başladılar. Bir panik algısı oluşturdular. Yatırımcının çok ciddi zararla anaparanın yüzde 50-60 altında satıp çıkmasını planladılar.

Burada bir kendilerinden olan kişi ve kurumlar var. Reyting kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye'de destekledikleri gazeteci ve finans kesiminden kişiler illaki var. Bir de bizim tarafta bu korku ve kırılganlıkları besleyici demeçler alıyorlar. Algılarla finansal sisteme olan güveni zedeleyerek bir panik havasıyla çıkartıyorlar. Bundan politik kazanım elde etme politikaları var. Seçim öncesi dönemde kur yükselirse ve faiz artarsa bundan mevcut hükümet zarar görür. Ekonomik olarak da kazanma hedefleri var."

"SPEKÜLATİF HAREKETLERİ İZLİYORUM"

Bununla birlikte, spekülatif hareketlerin takip edilip edilemediği sorusu üzerine Karadağ, "Takip edilebilir. Ben borsa ile ilgili olanları detaylı olarak takip edebiliyorum. Ama para piyasaları ile ilgili olanları takip etme görevi Merkez Bankası'na ait. Yasal sınırda da yapıyorlar. Yani yatırımcı algısını negatife döndürerek sat baskısı oluşturma, kısa vadeli şoklarla gri alanda yani bir manipülasyon ve spekülasyon arasında şeyler. Ama dürüstçe şeyler değil." dedi.

Karadağ, "Sermaye Piyasası Kurulu’na durumu rapor ediyoruz. Herhangi bir sermaye piyasası suçu var mı yok mu SPK karar veriyor. Biz raporlama yapıyoruz. Suç boyutuna SPK karar veriyor." dedi.

"ÖNLEM ALDIK"

Karadağ, şu ifadelerle devam etti:

"Tabii geçen hafta kurlara daha yoğun çalışmış olabilirler. Halen de devam ediyorlar. Bence bir mantığı yok. Geçen haftaya göre Amerika'da faizler aşağı yönlü hareket ediyor. 3.12'den 2.86'ya inmiş. Brent petrol de aşağı yönlü hareket ediyor. Merkez Bankası politikası biraz daha öngörülebilir oldu. Orada da sıkıntı yok. Yani yukarı yönlü hareketi açıklayacak birşey yok. Piyasalar kısa vadede dengesini bulacaktır.

Biraz biz önlem aldık. Biraz da kurun yükselmesiyle beraber, borsa da artık bu fiyat seviyesinden satış çok daha fazla zarar anlamına geliyor. Yani 2 dolara aldığınız hisseyi 50 sente satacaksınız. Ortalama hesaplamaları yaptığınızda da onun gerçekçi bir fiyatlama olmadığını firma karlılıklarına göre görebiliyorsunuz zaten.

Açığa satış işlemleriyle ilgili bir düzenlemeler yaptık. Piyasanın önemli oyuncuları, yatırımcıları anlık takip ediyoruz. Manipülatif bir işlem var mı? Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Gerektiğinde yatırımcı bazına kadar inip görüşüyoruz."

"YENİ ŞOK BEKLEMİYORUZ"

Kardağ'ın borsaya dair değerlendirmeleri ise şöyle oldu:

"Seçim arifesinde ben böyle çok büyük yeni bir tazyik, önümüzdeki haftayı takip etmek lazım ama çok artçı şok anlamında birşeyler, sert bir hareket beklemiyorum.

oyunun kurgusu neydi? İlk önce operasyon indirim. Şu an fiyatlar aşağı yönlü indirilmiş oldu. Bizim endeks veya hisse fiyatları dolar fiyat bazında yüzde 20-30 ucuzladı zaten. Artık bundan sonra dün ve bugün gördüğünüz gibi alım yönünde hareketler arttı. Artık yatırım dönemi çünkü. Çok uygun fiyatlara geldi zaten. Seçimden sonra reel değerler anlamında da bir toparlanma bekliyoruz. Seçim öncesinde de kısmen görülür. Biliyorsunuz piyasa genellikle satın almayı seçim sonrasına bırakmıyor genellikle. Önceden okuyup satın alıyorlar."

"TOSUNCUK KADAR GÜVEN VEREMEDİK"

Son olarak Karadağ, Çiftlikbank örneğini vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim tasarruflarımız yeterli seviyede var. Uluslararası sisteme açık bir yapıdayız. Tasarruf eksiği değil tasarruf kanallarında problem olduğunu düşünüyorum. Anadolu insanının tercihlerine uygun yatırım araçları sunma konusunda halen yetersiziz. Bunu neden söylüyoruz. Bir tane tosun çıkıyor. Milyar liraya kadar para bulabiliyor. Onu uzaydan getirmedi ki. İşte Anadolu insanından. Dolandırıcı o kadar fonu bulabiliyor da acaba sermaye piyasalarında birçok halka arzda hedeflenen rakamın üzerinde paralar bir dolandırıcıya kaptırılabiliyor. Demek ki Anadolu insanında para var. Burada biz demek ki insanlara güven vermede o tosuncuk kadar olamadık."

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