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Başbakan Yıldırım'dan 'dolar' yorumu

23.03.2018 - 14:33 | Son Güncelleme :

Başbakan Yıldırım, dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili olarak, "Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, ekonomideki son durumu şöyle değerlendirdi:

DOLAR YORUMU: ETKİLERİ SINIRLI VE GEÇİCİ

Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Etkileri de sınırlıdır, geçicidir. İşsizlik ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye’nin gidişini olumsuz etkilemez. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Kurulan şirket sayısı, kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.

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