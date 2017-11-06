11 foreks sitesine erişim engelleniyor

SPK, forekste faaliyet gösteren 11 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.

Türkiye'deki foreks işlemlerini Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Bu kapsamda 11 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.

Kurul'un haftalık bülteninde yer alan söz konusu siteler şöyle:

- fbs-trk.com

- trk-fbs.com

- fbs-tr.com

- klasfx6.com

- klasfx7.com

- klasfx8.com

- amarkets3.com

- amarkets.com

- limitforex.com

- limitfx.com

- foreksticari.com

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