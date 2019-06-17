‹ Önceki Haber Yabancıya konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamı Yabancıya konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamı Sonraki Haber › 3.5 trilyon Euroluk sektörün başına geçen ilk Türk 3.5 trilyon Euroluk sektörün başına geçen ilk Türk

Ziraat Bankası’ndan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'

17.06.2019 - 13:03
Ziraat Bankası’ndan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' | Kredi Haberleri

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü bugün itibariyle kullanıma sunuyor.

“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.

##$HABER_1455616$##

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile;

- Satın alınacak konutun %80’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.

- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.

- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınıyor. Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınıyor. Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranı; en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Bankamızca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanıyor. Bu faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak.

Bu çerçevede Bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yabancıya konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamı Yabancıya konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamı Sonraki Haber › 3.5 trilyon Euroluk sektörün başına geçen ilk Türk 3.5 trilyon Euroluk sektörün başına geçen ilk Türk
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.219 Değişim: 2,13% Hacim : 7.177 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.083 18.06.2019 Yüksek 94.252
Açılış: 92.310
5,8290 Değişim: 0,10%
Düşük 5,8233 19.06.2019 Yüksek 5,8300
Açılış: 5,8233
6,5290 Değişim: 0,13%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5205
252,44 Değişim: 0,03%
Düşük 252,14 19.06.2019 Yüksek 252,48
Açılış: 252,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.