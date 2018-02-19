"Konut kredilerinden zarar ediyoruz"

Kamu bankalarına yönelik kredi faizi tartışması devam ederken, en büyük kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ın genel müdürü konut kredilerinden zarar ettiğini açıkladı.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Ben bugün konut kredilerinden zarar ediyorum. Faiz oranları ile benim maliyetim arasında olumsuz bir fark var. Ama sosyal sorumluluk olarak görüyoruz."

Sabah gazetesinin haberine göre; Özcan, fonlama tarafıyla ilgili de görüşlerini açıkladı. "Kamu bankaları olarak yakın bir işbirliği içindeyiz. Önceden kamu mevduatıyla ilgili yarışımız olurdu. Şimdi orada yarıştan kaçınıyoruz" diyen Özcan, Türk Lirası borçlanmaya devam edeceklerini açıkladı. Özcan, "TL borçlanmaya devam edeceğiz. Swapları takip ediyoruz. Oranlar makul bir seviyeye gelince TL borçlanmaya devam edeceğiz" dedi.

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"MEGA PROJELERDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Genel Müdür Özcan, mega projeleri fonlamaya devam edecekleri mesajını da verdi. Özcan, "Mega projelerden uluslararası yatırımcılara belki bir kısmını seküritizasyon veya doğrudan satış yoluyla kaynak sağlamayı düşünüyoruz. Verdiğimiz kredileri satın almak isteyen yatırımcılar olduğunu da fark ettik. Köprü ve otoyol projelerini isteyenler var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü kredisini. Yatırımcılar ve fonlar talip. ‘Kredinizi biz satın alabiliriz’ diyorlar. Uluslararası yatırım bankaları üzerinden bize geliyorlar. Bunları değerlendiriyoruz. İşin doğrusu biz kaynak çeşitliliğine gitmek istiyoruz. Yani mevduata bağımlı kalmak istemiyoruz" dedi.

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