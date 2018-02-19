‹ Önceki Haber Lagarde'dan Avrupa Para Fonu'na destek Lagarde'dan Avrupa Para Fonu'na destek Sonraki Haber › Türkiye'ye 'kırılganlık' uyarısı Türkiye'ye 'kırılganlık' uyarısı

"Konut kredilerinden zarar ediyoruz"

19.02.2018 - 08:57

Kamu bankalarına yönelik kredi faizi tartışması devam ederken, en büyük kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ın genel müdürü konut kredilerinden zarar ettiğini açıkladı.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Ben bugün konut kredilerinden zarar ediyorum. Faiz oranları ile benim maliyetim arasında olumsuz bir fark var. Ama sosyal sorumluluk olarak görüyoruz."

Sabah gazetesinin haberine göre; Özcan, fonlama tarafıyla ilgili de görüşlerini açıkladı. "Kamu bankaları olarak yakın bir işbirliği içindeyiz. Önceden kamu mevduatıyla ilgili yarışımız olurdu. Şimdi orada yarıştan kaçınıyoruz" diyen Özcan, Türk Lirası borçlanmaya devam edeceklerini açıkladı. Özcan, "TL borçlanmaya devam edeceğiz. Swapları takip ediyoruz. Oranlar makul bir seviyeye gelince TL borçlanmaya devam edeceğiz" dedi.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

"MEGA PROJELERDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Genel Müdür Özcan, mega projeleri fonlamaya devam edecekleri mesajını da verdi. Özcan, "Mega projelerden uluslararası yatırımcılara belki bir kısmını seküritizasyon veya doğrudan satış yoluyla kaynak sağlamayı düşünüyoruz. Verdiğimiz kredileri satın almak isteyen yatırımcılar olduğunu da fark ettik. Köprü ve otoyol projelerini isteyenler var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü kredisini. Yatırımcılar ve fonlar talip. ‘Kredinizi biz satın alabiliriz’ diyorlar. Uluslararası yatırım bankaları üzerinden bize geliyorlar. Bunları değerlendiriyoruz. İşin doğrusu biz kaynak çeşitliliğine gitmek istiyoruz. Yani mevduata bağımlı kalmak istemiyoruz" dedi.


Etiketler

  • konut kredileri
  • Emin Özcan
‹ Önceki Haber Lagarde'dan Avrupa Para Fonu'na destek Lagarde'dan Avrupa Para Fonu'na destek Sonraki Haber › Türkiye'ye 'kırılganlık' uyarısı Türkiye'ye 'kırılganlık' uyarısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.882 Değişim: -0,54% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.457 19.02.2018 Yüksek 117.522
Açılış: 117.075
3,7573 Değişim: 0,28%
Düşük 3,7450 19.02.2018 Yüksek 3,7629
Açılış: 3,7468
4,6637 Değişim: 0,31%
Düşük 4,6454 19.02.2018 Yüksek 4,6735
Açılış: 4,6495
162,69 Değişim: 0,32%
Düşük 162,22 19.02.2018 Yüksek 163,02
Açılış: 162,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.