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Konut fiyatları enflasyon oranında arttı

19.06.2018 - 15:09
Konut fiyatları enflasyon oranında arttı

Konut fiyat endeksi nisan ayında yüzde 10'luk bir artış kaydetti. Aynı dönem tüketici fiyatları enflasyonu ise yüzde 10,85 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksi raporunu açıkladı. Nisanda konut fiyatları yüzde 10,06 artış göstererek enflasyon rakamının hafif altında. Enflasyon aynı dönem yüzde 10.85 olarak gerçekleşmişti. TCMB'den yapılan açıklamaya göre nisanda konut fiyat endeksi geçen aya göre yüzde yüzde 1,47 oranında arttı.

Fiyatların mayıs ayında Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan 'yüzde 0.98 faiz' kampanyası ile artışa geçmesi bekleniyor.

Öte yandan nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında artan Hedonik Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,31 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,39 oranında azaldı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında artarak 222,32 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,39 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,68, 1,26 ve 1,52 oranlarında artış gözlenmiştir.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,52, 6,27 ve 16,77 oranlarında artış göstermiştir."


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