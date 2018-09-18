‹ Önceki Haber "Türkiye'ye inancımız tam" "Türkiye'ye inancımız tam" Sonraki Haber › "THY finansal açıdan çok sağlam bir şirket" "THY finansal açıdan çok sağlam bir şirket"

Konut fiyat endeksi yükseldi

18.09.2018 - 15:55
Konut fiyat endeksi yükseldi

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,30 artarak 227,40'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,30 artışla 227,40 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin aynı ayına göre ise yüzde 9,39 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,58 azalış gösterdi.

3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,16 ve yüzde 0,42 artış, Ankara’da ise yüzde 0,08 azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,05, yüzde 7,24 ve yüzde 15,61 arttı.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 10,48 artarak 268,09'a ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, temmuzda 2 bin 252,95 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) temmuzda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,10 artarak 252,90 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 10,79 artışla 265,74 'e yükseldi. 


‹ Önceki Haber "Türkiye'ye inancımız tam" "Türkiye'ye inancımız tam" Sonraki Haber › "THY finansal açıdan çok sağlam bir şirket" "THY finansal açıdan çok sağlam bir şirket"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.887 Değişim: 0,57% Hacim : 6.448 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.538 18.09.2018 Yüksek 95.375
Açılış: 94.736
6,3769 Değişim: 0,99%
Düşük 6,3056 18.09.2018 Yüksek 6,4644
Açılış: 6,3141
7,4497 Değişim: 0,92%
Düşük 7,3599 18.09.2018 Yüksek 7,5559
Açılış: 7,38165
245,68 Değişim: 0,70%
Düşük 243,08 18.09.2018 Yüksek 249,51
Açılış: 243,97
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.