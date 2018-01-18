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İlk kez ev sahibi olacaklara 4 yeni destek geliyor

18.01.2018 - 13:08

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik yapılacak çalışma kapsamında 4 yeni destek geliyor. 15 bin lira devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenlenecek, stopaj oranı indirilecek, tapu harcı düşürülecek ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşa devlet desteği artırılıyor. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını değerlendirdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşa 15 bin lira devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenlenecek.

4 YENİ DESTEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre yeni modelde 4 yeni destek bulunacak. Bunlar; devlet desteği artacak, stopaj oranı indirilecek, tapu harcı düşürülecek ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

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PEŞİNAT DERDİNE ÇARE OLACAK

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,

“Konut hesabında devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır. Bu desteklerden ilk kentsel dönüşümde başarı ile uygulanan düşük faizli kredi çekilmesi olabilir. Şüphesiz, ilk kez konut alacaklar için en zor hususlardan biri mortgage kapsamında zorunlu olan peşinatın biriktirilmesi. Sistemin bu ihtiyaca da cevap verebilecek olması önemli bir avantaj. Birikimler arttıkça, insanlar geç yaş yerine genç yaşta konut sahibi olabilir.

FAİZ İSTEMEYENE ALTIN HESABI

Modelde ayrıca Altın hesabının da kullanılabilmesi, faizsiz sistemi tercih edecekler için de önemli bir avantaj olacaktır. Bu hesaptaki birikimler, mortgage da olduğu gibi BSMV’den de istisna edilebilir. Tapu harcı kısmında da yapılacak özel bir düzenleme olursa hesaba olan talep şüphesiz artacaktır. Sistemin ayrıca kura yöntemi ile para toplanan ve SPK - BDDK kontrolünde olmayan aracı kurumlar için de düzenleme sağlayacağını, mevduat toplamanın devlet kontrolünde kalmasının faydalı olacağını düşünüyorum. TOKİ ve Emlak Konut projelerinde de öncelik tanınabilir” dedi.


Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • gayrimenkul sektörü
  • konut hesabı
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