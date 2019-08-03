Evde düşük faiz heyecanı | Konut Haberleri

Konut kredi faizlerinin 0.99’a düşmesi, bekleyen alıcıları harekete geçirdi. Dün satış ofislerinde telefonların susmadığını belirten sektör temsilcileri, “Beklediğimiz günler geldi. Konut pazarında canlılık başladı” dedi. Firmalar, kamu bankalarından gelen faiz hamlesine katkı sağlamaya, ek indirim yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet Gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Merkez Bankası’nın faiz hamlesinden sonra Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın konut kredi faiz oranını yüzde 0.99’a çekmesi konut pazarına erken bayram yaşattı. Uzun süredir durgun bir dönemden geçen sektörde hareketlilik ilk günden başladı. Faizin psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inmesi, vade süresinin de 10 yıldan 15 yıla çıkması bekle-gör durumdaki vatandaşı harekete geçirdi. İlk günden satış ofislerine yoğun telefon geldiğini belirten sektör temsilcileri, hafta sonuna yoğun ziyaretçi bekliyor.

TELEFONLAR SUSMUYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut kredi faizlerindeki indirimin sektöre canlılık getireceğini söyledi. İlk günden taleplerin geldiğini belirten Durbakayım, “Telefonlarımız susmadı. Vatandaş faiz oranlarını ve fiyatları soruyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi olacağı kesin, biz Teknik Yapı olarak ciddi randevu aldık. Satış elemanları sayısını arttırdık. Beklediğimiz günler geldi. Bugünden sonra sektörde canlanma başladı” dedi.

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FİYAT AVANTAJI

“Konuta talep buhar olmamıştı, bekliyordu” diyen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, şimdi o talebin satışa döneceğini dile getirdi. Şuan konut alıcısı için 2 büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Feyzullah Yetgin, “Faizlerin yüzde 1’in altına inmesi önemli bir adım. Diğer fırsat ise fiyatlar. Çünkü bir yılda yüzde 50-70 maliyet artışı oldu ama bu artış satış fiyatlarına yansımadı. Şuan alıcı için fırsat döneminden geçiyoruz. Bundan sonra yapılacak projelerde bugünün fiyatlarını görmek mümkün olmayacak” diye konuştu.

YENİ KAMPANYA YOLDA SUNACAK

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kamu bankalarından gelen indirim hamlesine özel sektörün de destek vereceğini söyledi. Faizleri 0.80’e çekmenin mümkün olduğunu belirten Elmas, bayram sonrasında özel sektörün de ek fırsatlar sunacağını ifade etti. Düşük faiz fırsatı yanında 180 ay vadenin de önemli olduğunu belirten Elmas, “Bu adımla aylık 3-5 bin taksit ödeyecek ihtiyaç sahipleri ev sahibi olacak. Yılın ikinci yarısı daha hareketli geçecek ve ilk yarıdaki düşüşler telafi edilecek. Sektör olarak yılı yaklaşık 1 milyonluk konut satışı ile kapatırız” ifadelerini kullandı.

500 BİNLİK EVDE 234 BİN TL FIRSAT

KONUT kredi faizindeki düşüşün sektöre hareketlilik getireceğini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “500 bin liralık bir ev için çekilen 400 bin liralık bir konut kredisinde düne kadar yüzde 1.50 konut kredi faiz oranı ile 10 yıl vadede 464 bin lira faiz ödemesi oluyordu. Kamu bankalarının hamlesi ile bu yük 179 bin lira hafifledi. Aylık ödeme açısından 400 bin liralık bir konut kredisinde 10 yıl vadede daha önce 7 bin 207 TL aylık ödeme yapılırken, şimdi bu rakam 5 bin 711’liraya çekildi. Aylık 1.496 TL indirim yapılmış oldu. Tapu harcı ve KDV’de de teşvikler yıl sonuna kadar uzatıldı. 500 bin liralık bir evde bu iki teşvik dolayısıyla 55 bin liralık avantaj devam ediyor. Toplamda halihazırda vatandaşa 500 bin liralık bir ev aldığında 234 bin liralık fırsat oluşturulmuş durumda” dedi. Fırsatı gören alıcının ilk günden harekete geçtiğini belirten Timur, “Çağrı merkezlerimizde telefon trafiği yüzde 40 artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Hafta sonu bu talebi daha iyi hissetmeye başlayacağız” diye konuştu.