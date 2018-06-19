Yatırım fonlarında yatırımcı sayısı 3.6 milyonu aştı

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3.656.058 oldu.

Yatırım fonlarında 19/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 148 tanesi yükselirken 183 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.11 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.91 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.38 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,656,058 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.05 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.06 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -9.19 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.81 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.93 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.03 ile 2.01 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.01 ile FUS olurken onu yüzde 1.80 ile YAY ve yüzde 1.55 getiri ile AES takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -4.03 ile IPJ olurken onu yüzde -3.05 ile TVF ve yüzde -2.09 getiri ile TTE takip etti.

Karma ve Değişken Fon

Karma ve Değişken fonlarda 19/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 24 tanesi yükselirken 58 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.47 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.68 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 30.21 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 474,158 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.03 ile 0.48 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.48 ile YAR olurken onu yüzde 0.38 ile IBD ve yüzde 0.36 getiri ile TPV takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -4.03 ile IPJ olurken onu yüzde -3.05 ile TVF ve yüzde -1.15 getiri ile TPU takip etti.

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