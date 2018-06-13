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Zeybekci: En büyük 10 ekonomi arasına girmek hayal değil

13.06.2018 - 10:20
Zeybekci: En büyük 10 ekonomi arasına girmek hayal değil

Zeybekci, "Eğer Türkiye ilk günden itibaren yüzde 5,8 büyümüş olsaydı, bugün dünyada 7. büyük ekonomiydi, hani ilk 10 diyoruz ya, onun hayal olmadığını söylemek için söylüyorum." dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Eğer Türkiye ilk günden itibaren yüzde 5,8 büyümüş olsaydı, bugün dünyada 7. büyük ekonomiydi, hani ilk 10 diyoruz ya, onun hayal olmadığını söylemek için söylüyorum." dedi.

Zeybekci, Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı ile toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çivril'in yapılan hizmetlerle dikkati çektiğini, ilçeye kazandırılan eserlerin saymakla bitmeyeceğini söyledi.

Milletin destekleriyle bu hizmetlerin olduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar memur maaşlarını bile IMF'den borçlanarak ödeyen Türkiye, artık 1 yılda 800 milyarın üzerinde yatırım yapan bir ülke haline geliyor, dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geliyor.

Dört gün önce açıklanan bir veri vardı. Tekraren teyit ediyorlar.

Satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'nin milli geliri, 2,3 milyar dolar, dünyada 13. ve Avrupa'da 5. 16 yıldan beri ortalama üst üste, 2008 ve 2009 kriz dönemleri dahil yüzde 5,8 büyüyor Türkiye.

Ekonomi Bakanlığı olarak bir çalışma yaptırdık.

2002'den 2018'e kadar 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,8 büyüdü. Türkiye, Cumhuriyetin ilk gününden 2002 yılına kadar ortalama yüzde 4,3 büyüdü.

Eğer Türkiye ilk günden itibaren yüzde 5,8 büyümüş olsaydı, bugün dünyada 7. büyük ekonomiydi. Hani ilk 10 diyoruz ya, onun hayal olmadığını söylemek için söylüyorum.

Onun ulaşılmaz bir hedef olmadığını söylemek için."

Geçen yıl 16 Nisan'da değiştirilen sisteme işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu zorda kaldığında güçlü iktidarlar çıkaran bir sistemdir, çok partili dönemden bahsediyorum.

O dönemde zorda kaldı, 'yeter söz milletindir' dedi, Menderes'i çıkardı.

Ardından Menderes'in devamı diyerek Demirel'i devam ettirdi, 1983'te 'Özal' dedi ve 3 Kasım 2002'de 'Erdoğan' dedi.

16 Nisan'da değiştirdiğimiz sistemin yapamadığı tek bir şey vardı, güçlü muhalefet çıkaramadı ve çıkaramaz, sağlam muhalefet çıkaramaz, iktidar ümidi olan bir muhalefet çıkaramadı, en büyük hastalığı bu, bu sistemin en büyük zaafı buydu.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımız bunu bildiği için, belki 10 sene daha 15 sene daha iktidarda kalabilirdi ama dedi ki siyasetin milli olması lazım.

Siyasetin memleket meselelerinde uzlaşabilmesi lazım. bunun içindir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Siz karar verdiniz. Siz 'Türkiye bundan sonra asla koalisyon görmesin' dediniz. Siz '5 yıl kesintisiz güçlü bir iktidar, bu memlekette gelsin' dediniz. 'Benim menfaatimi en üste çıkaracak sistem bu sistem' dediniz."

Zeybekci, daha sonra Gençlik Merkezi, Güneş Enerjisi Santrali, Hayvan Pazarı Yeri, Kız Öğrenci Yurdu ve Şehit Ömer Kaan Kandemir Spor Tesislerinin açılışını yaparak, hayırlı olmasını diledi.


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