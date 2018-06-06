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ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı ödül aldı

06.06.2018 - 13:21
ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı ödül aldı

Son 10 yılda danışmanlığını yaptığı satın alma, birleşme ve sermaye piyasası işlemleriyle ülke ekonomisine 13 milyar dolar üzerinde sermaye girişine aracılık eden ÜNLÜ & Co’nun başarısı, ödüller ile taçlandırılıyor. Geçen yıl Akfen Holding’in Mersin Uluslararası Limanı’ndaki hisse satışının finansal danışmanlığını üstlenen ÜNLÜ & Co, bu işlem ile uluslararası alanda iki ödüle birden layık görüldü.

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, küresel şirket satın alma ve birleşme işlemleri ağı Global M&A Network tarafından düzenlenen The Global M&A Atlas Awards’da, iki ödül birden kazandı.

Ağustos 2017 tarihinde Mersin Uluslararası Limanı’ndaki hisse satışında Akfen Holding’in finansal danışmanlığını üstlenen ÜNLÜ & Co, bu işlem ile ‘Gelişmekte olan Piyasalarda Yılın Küresel Altyapı İşlemi’ kategorisinde ödüle layık görülürken, ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano ise ‘Gelişen Piyasalarda Yılın Yatırım Bankacısı’ seçildi.

ÜNLÜ & Co, geçen yıl Akfen Holding’in Mersin Limanı'ndaki hisselerinin büyük bölümünün Avustralyalı IFM Investors'a satışına aracılık etmişti. 869 milyon dolarlık bu işlem geçen yılın en yüksek hacimli işlemleri arasında yerini almıştı.

5 Haziran 2018 tarihinde New York’ta düzenlenen törende ödüller sahiplerini bulurken, törene katılan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Öncelikle hem kurumum hem de kişisel olarak layık görüldüğüm bu ödülden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda olan bir şirketin yöneticisi olarak, aldığım bu ödül ekip olarak başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur. Liderliğimizin hem yurt içi, hem de yurt dışında ödüller ile taçlandırılması, bu alandaki başarımızın tescillenmesi açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. 2017 yılında 1.6 milyar dolarlık satın alma ve birleşme işlemi (M&A) ile Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yaklaşık yüzde 16’sına aracılık ettik. 2018 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık, seçim sürecinin atlatılmasıyla yılın ikinci yarısında M&A pazarının daha da hareketleneceğini tahmin ediyoruz. ” diye konuştu. 


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