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TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

02.02.2018 - 15:44

TÜSİAD, "Düşünce ve önerilerini demokratik anlayışla dile getirenlere gösterilen tepkiler kutuplaşmayı artırıp terörle mücadeleye zarar veriyor" açıklamasında bulundu.

TÜSİAD, TSK tarafından yürütülen meşru mücadelede toplumdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmenin kritik önemde olduğunu; bu süreçte düşünce ve önerilerini dile getirenlere karşı gösterilen tepkilerin kutuplaşmayı artıracağını belirtti.

TÜİSAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliği için terör örgütlerine karşı haklı ve meşru bir mücadele yürütmektedir... Devam etmekte olan hain saldırılar sınırlarımızda güvenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir... Yaşadığımız bu önemli süreçte, toplumumuzdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmek ülkemizin birliği ve beraberliği açısından kritik öneme sahiptir" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

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"Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir. Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır."

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) Afrin operasyonunun başlamasının ardından yaptığı "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatmış ve TBB'nin 11 Merkez Konseyi Üyesi 30 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Ancak TÜSİAD açıklamasında TBB'ye ya da herhangi başka bir olaya özel bir atıfta bulunulmadı.

Güvenlik ve özgürlüklerin birbirleriyle çelişen değil, birbirini tamamlayan öncelikler olduğu kaydedilen TÜSİAD açıklamasında, "Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır" 


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