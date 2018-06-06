Turkcell açıkladı: Şahinler'in baskını iddialarımızı doğruluyor

Turkcell Güney Afrika'da 4.2 milyar dolar tutarında tazminat davası açtığı telekom operatörü MTN'nin ofislerine polisin baskın düzenlemesinin ardından, bu şirket aleyhindeki iddialarının doğruluğuna inandığını açıkladı.

Güney Afrika polisi, MTN tarafından dün yapılan açıklamaya göre; hem şirkete, hem de şirket için çalışan bir hukuk bürosuna baskın düzenleyerek Turkcell'in iddiaları ile bağlantılı bazı belgelere el koydu.

MTN'in açıklamasında, "Turkcell'in öne sürdüğü iddianın fırsatçı olduğu, mahkeme sürecini suistimal ettiği ve dayanaktan yoksun olduğu görüşümüzü koruyoruz" denilmişti.

Turkcell'den bugün yapılan açıklamada ise, "Turkcell tazminat iddiasının dayanaklarına inanmakta ve bu iddianın peşine Güney Afrika mahkemelerinde düşmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca polisin özel bir birimi olan Şahinler'in yürüttüğü incelemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Şahinler'in konuyla bağlantısı bulunanlar aleyhine tespit edeceği delilleri görmeyi bekliyoruz" denildi.

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Turkcell, 2004 yılında İran'da kazandığı GSM ihalesinin 2005 yılında ihalede ikinci gelen MTN'e verilmesinin ardından şirketin rüşvet vererek bu kararı aldırdığı iddiasıyla 2012 yılında hukuki süreç başlatmıştı. MTN iddiaları reddediyor.

Turkcell MTN aleyhindeki iddialarını 2012 yılında ABD mahkemelerine taşıdı, ancak bir yıl sonra buradaki başvurusunu geri çekerek Güney Afrika mahkemelerine başvurdu.

Güney Afrika mahkemeleri iddiayı geçen yıl kabul ederek davayı görme kararı aldı.

Turkcell'in istediği 4.2 milyar dolar tutarındaki tazminat, şirketin İran GSM lisansını işletemediği için mahrum kaldığı kârlardan ve işletilen faiz üzerinden hesaplanıyor.