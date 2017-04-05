TÜİK: GSYH alt bileşenlerindeki hata düzeltildi

TÜİK, "GSYH'nin bazı alt bileşen tablolarında yapılan hata düzeltildi, GSYH büyüklüklerinde ve büyüme oranlarında değişiklik yapılmadı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin sabit sermaye oluşumuna ilişkin bazı alt bileşen tablolarında yapılan hata düzeltildiğini, bu değişikliğin GSYH büyüklüklerinde ve büyüme oranlarında değişikliğe neden olmadığını açıkladı.

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TÜİK'ten dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2017 tarihinde GSYH haber bülteninde 2016 yılı III. Çeyrek gayrisafi sabit sermaye oluşumuna ilişkin alt bileşen tablolarında makine ve teçhizat cari ve zincirlenmiş hacim endeksi hesaplamalarında sehven hata yapılmıştır. Bu durum harcama bileşenlerinde yer alan gayrisafi sabit sermaye oluşumu kalemine ilişkin göstergeleri etkilememektedir. GSYH büyüklüklerinde ve büyüme oranlarında herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

Açıklamada dün itibarıyla ilgili tabloların düzeltilerek yeniden yayımlandığı da belirtildi.

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