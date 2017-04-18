Trump, Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Başkanı Trump Erdoğan'ı referandum sonucundan dolayı tebrik etti; görüşmede Suriye ve DEAŞ konuları ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Erdoğan'ı referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederken; görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve İslam Devleti (İD) örgütü ile ortak mücadele de ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinilmiştir" denildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Trump'ın bu konuda ülkesine verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, "DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulanmıştır" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Trump'ın Erdoğan'ı referandum sonucundan dolayı tebrik ettiği ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşılık ABD'nin cevabının görüşüldüğü belirtildi.