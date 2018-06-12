Tarihi buluşma... Trump ile Kuzey Kore lideri bir araya geldi

Yakın tarihin en çok beklenen, en sıradışı olarak görülen zirvesi başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore Lideri, ABD Başkanı ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, tarihi zirvede yaptığı baş başa görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." sözleriyle nitelendirdi. Kim ve Trump kameraların karşısına geçerek anlaşma imzaladılar. Trump anlaşmayı imzalarken, "Büyük bir

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

İki lider, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önüne kurulan kırmızı halıda birbirlerine doğru yürüdü, kuvvetlice el sıkışarak poz verdi.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

Trump ve Kim'in inişli çıkışlı ilişkisi, son 18 ay içinde hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzanmıştı.

''BURAYA GELMEK KOLAY OLMADI''

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 38 DAKİKA SÜRDÜ

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

TRUMP: ZİRVE ÇOK ÇOK İYİ GİDİYOR

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

''BİLİM KURGU FİLMİNDEN BİR BÖLÜM OLDUĞU DÜŞÜNÜLECEK''

Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek." dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.

Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ANLAŞMAYI İMZALADILAR

Görüşmenin ardından iki lider anlaşma imzalamak üzere tekrar kameraların karşısına geçti. Önlerindeki anlaşmayı aynı anda imzalayan Trump, ve Kim kısa birer açıklama yaptı.

Kim, "Dünya önemli bir değişime şahit oluyor" ifadelerini kullanırken Trump, " Büyük bir sorunu çözeceğiz bunu bütün dünya için yapacağız." diye konuştu.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir.

Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kim yerel saatle 14:00'de (TSİ 08:00) Singapur'dan ayrılacak.

Dolayısıyla ikili görüşmeye ilişkin detayları öğrenmek kısa vadede pek de mümkün görünmüyor.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakmasını istiyor, Ancak Kuzey Kore'nin buna direnmesi bekliyor ve karşılığında ne isteyeceği de net değil.

Medyada yer alan haberlere göre, ön müzakerelerde iki taraf da anlaşmaya yanaşmaktan uzak bir tavır sergiledi.

Kim, Kuzey Kore ekonomisinin yeniden inşa edilmesini, yani ekonomik ambargoların gevşetilmesini ve uluslararası yatırımlar başlatılmasını istiyor.

Asıl mesele, bunun için nasıl ödünler vermeye niyetli olduğu ve verdiği sözleri tutup tutmayacağı.

Singapur'daki görüşmeden nihai bir uzlaşma beklemiyor. Trump zirveyi "tarafların birbirinin tutumlarını öğrenme" zirvesi olarak tanımlamış, görüşmelerin bir sürece yayılacağını söylemişti.