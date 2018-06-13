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Şubattan bu yana en düşük seviyesinde

13.06.2018 - 10:11
Şubattan bu yana en düşük seviyesinde

Bitcoin çöküşün hızlanmasıyla birlikte, Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Bitcoin, dünyanın en son dijital parası olan Bitcoin'deki erimenin hızlanmasıyla, Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum kripto paraların geleneksel para birimeri karşısındaki uzun süreli devam edebilme endişelerini tekrar gündeme getirdi.

Dijital para son 2 günde 1,000 dolardan fazla düştü.

Bitcoin Salı günü yüzde 4.6 düştü ve 6,450 dolardan işlem gördü.

Bitcoin geçen Aralık ayında 19,511 dolardan işlem görüyordu. O tarihten bu yana dijital para yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Teksas merkezli Multicoin Capital'da kripto hedge (serbest yatırım) fonu yöneticisi Kyle Samani, "Bu düşüş herhangi bir gelişme kaynaklı değil, sadece 2017'den sonra başlayan düşüş trendi" açıklamasını yaptı.

Samani, "Nisan'da 9,000 dolardan Bitcoin alan pek çok insan zararlarını hiçbir zaman kapatamayacaklarını anladı ve satışa geçti" dedi.


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