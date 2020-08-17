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Petkim, ikinci çeyrekte 145 milyon lira kar elde etti

17.08.2020 - 11:03
Petkim, ikinci çeyrekte 145 milyon lira kar elde etti | Genel Haberler

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ (Petkim), yılın ikinci çeyreğinde 145 milyon lira kar elde etti.

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 145 milyon lira kar sağlamayı başaran şirket, bu dönemde Türkiye için stratejik önem taşıyan tıbbi malzeme ve ambalaj sektörü ham maddelerinin üretimine öncelik verdi.

İkinci çeyrekte toplam satışları 2,2 milyar liraya ulaşan şirket, yurt içi satışlarının payını yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10 artırırken, 100 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, salgın döneminde dünya genelinde birçok petrokimya tesisi ve rafinerinin üretim kısıtlamasına gittiğine, bazılarının faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grubumuz bünyesinde yer alan STAR Rafineri, üretim esnekliği sayesinde salgın koşullarına hızla adapte oldu ve üretim kapasitesini hiç düşürmeden faaliyetlerini sürdürdü. Bu sayede Petkim, ana ham maddesi olan naftayı kesintisiz şekilde STAR Rafineri'den karşılama avantajına sahip oldu. Bu durum STAR Rafineri'nin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ve STAR-Petkim entegrasyonunun ne kadar doğru bir strateji üzerine kurulduğunu da somut olarak göstermiş oldu. Şirketimiz, yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği yüksek performansla pek çok sektörün zorlandığı bir dönemde 145 milyon liralık kara ulaştı."
Öte yandan, Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama şirketlerinin "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandığını belirten Mammadov, "İşletme sermayesini etkin şekilde yönetmemiz sayesinde yılın ilk yarısında operasyonel faaliyetlerden 1 milyar lira nakit yaratma başarısını gösterdik. Bu dönemde şirketimizin cari oranı ise 1,9'dan 2,2'ye çıktı. Bu da likidite sorunuyla karşılaşılmaması için yaptığımız yönetimsel hamlelerin başarıya ulaştığının ve bu konuda çok iyi sonuç aldığımızın göstergesi oldu. Bir kez daha ifade etmek isterim ki yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2020 bütçesinde belirlediğimiz hedefleri yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.


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