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Özel sektörün dış borcu 5,4 milyar dolar arttı

13.06.2018 - 13:18
Özel sektörün dış borcu 5,4 milyar dolar arttı

Nisan sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,6 milyar dolar artış gösterirken, kısa vadeli borçtaki artış 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, nisan sonu itibariyle 5.4 milyar dolar artış gösterdi. 

TCMB verilerine göre, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3,6 milyar dolar artarak 225,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar dolar artarak 20,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar artışla 31,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 793 milyon dolar azalışla 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş durumda.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 537 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar artışla 12,5 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar artışla 4,6 milyar dolar düzeyinde gerçekeşti.

Merkez'in açıklamasının devamı şöyle:

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar artarak 156,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 19,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,0'ının dolar, yüzde 34,6’sının Euro, yüzde 4,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 20,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,2’sinin dolar, yüzde 31,0’ının Euro ve yüzde 23,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 225,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,7’sinin finansal kuruluşların, yüzde 49,3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Aynı dönemde, 20,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,0'ını finansal kuruluşların, yüzde 24,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir.


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