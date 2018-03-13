Mobilyada büyük satın alma

Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı, Divan markası artık grup bünyesine katıldı.

Şebnem TURHAN

YATAŞ Grup bir markayı daha bünyesine kattı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre dün duyurdukları görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan ‘Divan’ markasının kullanım haklarının Yataş Grup’a dahil edildi. Böylece Yataş Grup, Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyelerine dahil olan yeni marka ile farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağını daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedefliyor.



Yataş Grup’a katılan markalar şöyle;

* Divan - 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N 2007 10129

* Divan Home - 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007 43045

* Divan Home - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 99683

* Divan Terapi Yatak - 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2012 105082

* Divan Dream House - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 92978

* Divan Dünyası - 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2005 18971

* Divasoft - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892

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