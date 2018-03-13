‹ Önceki Haber Hazine 2,7 milyar lira borçlandı Hazine 2,7 milyar lira borçlandı

Mobilyada büyük satın alma

13.03.2018 - 18:06

Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı, Divan markası artık grup bünyesine katıldı.

Şebnem TURHAN
YATAŞ Grup bir markayı daha bünyesine kattı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre dün duyurdukları görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve  Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan ‘Divan’ markasının kullanım haklarının Yataş Grup’a dahil edildi. Böylece Yataş Grup, Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyelerine dahil olan yeni marka ile farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağını daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedefliyor.


Yataş Grup’a katılan markalar şöyle;
* Divan - 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N 2007 10129
* Divan Home - 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007 43045
* Divan Home - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 99683
* Divan Terapi Yatak - 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2012 105082
* Divan Dream House - 35 Sınıf,  Marka Tescil Numarası: 2011 92978
* Divan Dünyası - 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2005 18971
* Divasoft - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892


Etiketler

  • satın alma
  • mobilya
  • Yataş Grup
‹ Önceki Haber Hazine 2,7 milyar lira borçlandı Hazine 2,7 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
999 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.