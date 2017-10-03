MİNT Çağlayan Türkiye’de EDGE’e Başvuran İlk Konut Projesi Oldu

Gayrimenkul dünyasında yeni nesil şehir apartmanları yaratan MİNT, MİNT Çağlayan projesi ile 'EDGE’ sertifikasına başvuran ilk proje oldu. MİNT Çağlayan, Dünya Bankası’nın kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC) tarafından geliştirilen EDGE sistemiyle birlikte Enerji kategorisinde yüzde 25, Su Kategorisinde yüzde 25, Malzeme Kategorisinde ise yüzde 40’tan fazla tasarruf elde ederek sertifika almayı hedefliyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların giderek artığı bugünlerde sürdürülebilir bina konsepti günümüzün kaçınılmaz bir ihtiyacı haline geldi. Yapılan araştırmalar, enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

Enerji, su ve hammadde kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hayata geçirilen MİNT Çağlayan, yakaladığı tasarruf rakamlarıyla Türkiye’de Dünya Bankası kuruluşu olan IFC tarafından geliştirilen EDGE sertifikasına başvurmaya hak kazanan ilk proje olma başarısını gösterdi. MİNT Çağlayan tasarım aşamasından itibaren enerji, su ve hammadde kaynaklarını en verimli kullanacak şekilde planlandı. Bu süreçte özellikle tasarımda en iyi uygulamalar tercih edilerek malzeme ve sistem seçimleri verimlilik ve konfor kriterleri düşünerek yapıldı. Bu kapsamda yapılan uygulamalar sonucunda, MİNT Çağlayan’da EDGE,Enerji kategorisinde yüzde 25, Su Kategorisinde yüzde 25, Malzeme Kategorisinde ise yüzde 40’ın üzerinde iyileştirme sağlanması hedefleniyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DUYARLILIĞIYLA TÜRKİYE'DE İLK

Tüm projelerini Boğaz – Haliç aksında gerçekleştiren MİNT, MİNT Çağlayan’ı yatırım potansiyelinin yüksek olduğu Çağlayan’da hayata geçiriyor. 2018 Eylül ayında teslim edilecek Proje, konut için başvurduğu EDGE Sertifikası ile sektörde örnek teşkil ediyor. MİNT, hayata geçirdiği projelerde enerji verimliliğinin üst düzeyde kullanıldığı ve çevreye duyarlı tasarımlarla gelecek nesiller için temiz, doğaya saygılı, enerji kaynakları en verimli şekilde kullanan yaşam alanları oluşturuyor. Binalarda uyguladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayan MİNT, aynı zamanda ev sahiplerine kaliteli bir yaşam olanağı sunuyor. İç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi ve sağlığa zararlı olmayan malzeme seçimleri gibi insan sağlığını direkt etkileyen unsurlar göz önüne alınarak hayata geçirilen MİNT Çağlayan’da bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna büyük önem veriliyor.

ENERJİ TASARRUFU YAŞAM FELSEFEMİZ

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu; “Yurt dışında meydana gelen kasırgalar ve iklim felaketleri doğanın bize seslenişi ve biz bu sesleri geleceğimiz için dinlemek zorundayız. Yaşadığımız dünyada enerjimiz ve doğal kaynaklarımız sınırlı ve bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde kullanarak doğanın kendisini yenilemesine izin vermeliyiz. Bir yatırımcı olarak yatırımlarımızın önceliğinde enerji tasarrufunu her zaman ilk plana koyuyoruz ve projelerimizin tasarım aşamasında binanın yıllar sonra harcayacağı enerji, su ve hammaddeyi hesaplıyoruz. Bu bizim iş ve yaşam felsefemiz. Dünyamıza, enerjimize ve hammaddemize hepimiz sahip çıkarak gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız.” dedi.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALIYOR

MİNT Çağlayan’da; gün ışığından en üst düzeyde faydalanmak, ısıtma ve soğutma için harcanacak enerjinin optimum seviyede kalması için pencerelerde yüksek performanslı camlar seçildi.

Aydınlatma sistemindeki ampüller yüksek aydınlatma verimliliğine sahip LED’ler kullanılırken, çatıda uygulanacak güneş kollektörleri ile bina ortak kullanım alanlarının elektirik üretimine destek verilerek enerji verimliliği sağlanacak.

Projede ayrıca elektirikli araçları teşvik etmek için özel şarj üniteleri olacak.

TEKNOLOJİ VE FARKLI STRATEJİLERLE ELDE EDİLEN ENERJİ,SU VE HAMMADDE TASARRUFU

MİNT Çağlayan, EDGE kriterlerine uyum sağlayarak, inşaatın çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirecek. Projede kullanılan farklı stratejiler ve teknolojiler sayesinde standart binalara göre yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu sağlayacak. Ayrıca binanın inşaatında kullanılan bazı malzemelerin çevresel standartlara en uygun olanları tercih ediliyor. İnşaat süreçlerinde atıkların geri kazanımı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konulara azami önem gösteriliyor. Binanın tasarım sürecinden başlayarak son kullanıcıya teslimine kadar tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik kurallarına uyulmasına dikkat ediliyor.

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