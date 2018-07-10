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Mehmet Şimşek'ten veda mesajı

10.07.2018 - 11:53
Mehmet Şimşek'ten veda mesajı

Eski Başbakan Yardımcısı Şimşek, "11 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajlarda şunları kaydetti: *"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim.

*Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.
Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

*Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız..."

MAYIS 2009’DA BAKAN OLDU

1997 yılında New York'a yerleşen Şimşek 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçen Şimşek İngiltere'ye yerleşti. Şimşek, 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Şimşek 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimde Meclis’e Gaziantep milletvekili olarak girdi. Şimşek 1 Mayıs 2009’da Maliye Bakanlığı görevine getirildi.


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