‹ Önceki Haber 138 yıllık proje gerçek oluyor! 138 yıllık proje gerçek oluyor! Sonraki Haber › Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak

Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

12.06.2018 - 14:17 | Son Güncelleme :
Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Şirket, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

KESKİNOĞLU AŞ nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Keskinoğlu AŞ olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz.

Şirketimiz bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil ettik. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz, ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.”

3 SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET

2011’den itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Bunun sonucunda da bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik.

Ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle, İİK. 285 ve devamı maddelerinde değişen haliyle tanımlanan ‘Borçlarını, vadesi geldiği hâlde veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunma’ durumu gerçekleştiğinden, kanun metnindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere öncelikle ve özellikle alacaklıların vadelerinde alacağına kavuşması ve ticari hayatımıza devam edebilmemiz amacıyla, yönetim kurulumuzun 4 Haziran 2018 tarihli toplantısında oy birliği ile nakit sıkışıklığı bildiriminde bulunmaya ve aynı zamanda mali durumun iyileştirilebilmesi ve en önemlisi varlığımızı ve devamlılığımızı sürdürmek adına TTK m.377 uyarınca konkordato talebinde bulunulmasına karar vermiştir.

Talebimiz dün mahkemece kabul edilmiş olup, düzenlediği tensip zaptında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Açıklamada, bu sürecin yönetiminde, işbirliği yapılan tüm bankalardan tam destek aldıkları belirtilirken, “Konuyu ilgili devlet mercileriyle de paylaştık ve kendilerinin de şirketimize destek olacağına dair gelişmeler yaşanmaktadır.

Yönetim kurulumuz, Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere, şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir” denildi.

 


‹ Önceki Haber 138 yıllık proje gerçek oluyor! 138 yıllık proje gerçek oluyor! Sonraki Haber › Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
986 TL        
BORSA
999 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.