Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Şirket, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

KESKİNOĞLU AŞ nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Keskinoğlu AŞ olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz.

Şirketimiz bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil ettik. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz, ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.”

3 SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET

2011’den itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Bunun sonucunda da bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik.

Ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle, İİK. 285 ve devamı maddelerinde değişen haliyle tanımlanan ‘Borçlarını, vadesi geldiği hâlde veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunma’ durumu gerçekleştiğinden, kanun metnindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere öncelikle ve özellikle alacaklıların vadelerinde alacağına kavuşması ve ticari hayatımıza devam edebilmemiz amacıyla, yönetim kurulumuzun 4 Haziran 2018 tarihli toplantısında oy birliği ile nakit sıkışıklığı bildiriminde bulunmaya ve aynı zamanda mali durumun iyileştirilebilmesi ve en önemlisi varlığımızı ve devamlılığımızı sürdürmek adına TTK m.377 uyarınca konkordato talebinde bulunulmasına karar vermiştir.

Talebimiz dün mahkemece kabul edilmiş olup, düzenlediği tensip zaptında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Açıklamada, bu sürecin yönetiminde, işbirliği yapılan tüm bankalardan tam destek aldıkları belirtilirken, “Konuyu ilgili devlet mercileriyle de paylaştık ve kendilerinin de şirketimize destek olacağına dair gelişmeler yaşanmaktadır.

Yönetim kurulumuz, Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere, şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir” denildi.