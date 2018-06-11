‹ Önceki Haber Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak Sonraki Haber › Üç dev lojistik şirketi kuracak; 2 milyar dolarlık gelir hedefleniyor Üç dev lojistik şirketi kuracak; 2 milyar dolarlık gelir hedefleniyor

İlk çeyrekte yüzde 7.4 güçlü büyüme

11.06.2018 - 10:01
İlk çeyrekte yüzde 7.4 güçlü büyüme

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyerek yüzde 7 olan beklentileri aştı.

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.  

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 arttı
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.
 
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,5 artarken ithalat yüzde 15,6 arttı
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 arttı.

İşgücü ödemeleri  yüzde 18,7 arttı
İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 37,8 oldu
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1’ten yüzde 44,4’e yükseldi.


‹ Önceki Haber Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak Sonraki Haber › Üç dev lojistik şirketi kuracak; 2 milyar dolarlık gelir hedefleniyor Üç dev lojistik şirketi kuracak; 2 milyar dolarlık gelir hedefleniyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.