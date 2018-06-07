Hürriyet’in Başkanı Erdoğan Demirören

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını dün gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanlığına, Yıldırım Demirören yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilirken, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeleri oldu.

Dün ayrıca Doğan Gazetecilik AŞ’nin de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da yapıldı. İstifaların kabul edildiği toplantıda yeni yönetim kurulu oylandı ve seçildi. Yönetim kurulu şöyle oluştu: Erdoğan Demirören (Yönetim Kurulu Başkanı), Yıldırım Demirören (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Meltem Demirören Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye).

DEMİRÖREN MEDYA’DA REKLAM GRUP BAŞKANLIĞINA TANKUT KARAHAN GETİRİLDİ

DEMİRÖREN Medya Grubu’nun Reklam Grup Başkanlığı’na DTVH Reklam Grup Başkanı Tankut Karahan getirildi. İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak olan Karahan, Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Euro D, TV ve Radyo şirketleri ile dijital iştiraklerinin reklam satışından ve Medyanet şirketinin tüm çalışmalarından sorumlu olacak.

Demirören Medya adına İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal tarafından yapılan açıklamada, Tankut Karahan’ın ataması ile şirketin sinerjik büyümesinin hedeflendiği vurgulandı. Diğer taraftan Bülent Ayanoğlu, Demirören Medya Grubu bünyesindeki tüm dijital yayınlardan sorumlu Dijital Medya Direktörü ve Hürriyet İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlarken, Salih Zeki Sarıdanişmet DHA Genel Müdürü olarak atandı. Hilmi Erkal da Hürriyet Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.