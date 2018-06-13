Hükümet müjdeyi verdi! 3 günde 188 bin başvuru geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "e-Devlet'ten sisteme ilk üç günde 171 bin 638 konut sahibi, 16 bin 933 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 188 bin 571'e ulaşmış oldu. Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere, vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım ala

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almak için e-Devlet üzerinden başvuran yapı sahibi sayısının ilk üç günde 188 bin 571'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça uygulamaya konulan ve son dönemde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmar Barışı düzenlemesinde başvuruların 8 Haziran itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını hatırlattı.

Bu kapsamda İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin sayısının, her geçen gün arttığını vurgulayan Özhaseki, "İlk üç günde uygulamaya başvuran vatandaşların sayısı dikkat çekici noktaya ulaştı. e-Devlet'ten sisteme ilk üç günde 171 bin 638 konut sahibi, 16 bin 933 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 188 bin 571'e ulaşmış oldu." diye konuştu.

İmar Barışı düzenlemesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla başvurularını tamamlayabileceklerini aktaran Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin de vatandaşlara bu süreçte yardımcı olacağını dile getirdi.

ÖZHASEKİ, VATANDAŞLARI UYARDI

Özhaseki, vatandaşlara söz konusu başvurulara ilişkin, "Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım alabilirler." uyarısında bulundu.

Başvurularda İstanbul için farklı bir yol izlediklerini anlatan Özhaseki, "İstanbul'da 40 yerde bürolar açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresler belli. Vatandaşlar kendi ilçesinde memurlarımız vasıtasıyla müracaat edebilirler." dedi.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.