Her şey dahil ofis dönemi

İstanbul’da ofis pazarında boşluk oranı yüzde 25’i buldu. Küçülen ofisler, değişen çalışma alışkanlıkları ve yeni ofis kurma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle hazır ofislere ilgi artıyor. İstanbul’da 2020 yılına kadar hazır ofis arzının 242 bin metrekareye ulaşması bekleniyor.

Gülistan ALAGÖZ

YENİ gelen arz, şirketlerin küçülmesi, Türkiye’ye giriş yapan yabancı sermayeli şirket sayısındaki düşüş nedeniyle İstanbul ofis piyasasında boşluk oranının yüzde 25’lere ulaştığı belirtiliyor. Mevcutta 5.3 milyon metrekare ofis alanı stok olduğu düşünülürse 1.3 milyon metrekare ofis alanı boş anlamına geliyor.

HAZIR OFİSE DÖNÜŞ

Gayrimenkul ve yatırım hizmetleri sunan JLL Türkiye’nin Ofis Kiralama Direktörü Mahir Mermer, 2.5 yılda 2.1 milyon metrekare yeni arz geleceğine de dikkat çekiyor. Mal sahiplerinin ve yatırımcıların piyasa koşullarının düzelmesini bekleyecek kadar zamanı olmadığı için bu alanları alternatif yollar ile doldurmaya yöneldiklerini belirten Mermer, hazır ofis seçeneğinin bu noktada öne çıktığını belirtiyor.

HIZLI BÜYÜME

Mermer’in verdiği bilgilere göre hem yeni yatırımlarda hem de biten ama boş bekleyen ofislerde hazır ofise dönüş var. Pahalı kiralar, yatırım maliyetlerinin fazla olması ve öngörülemeyen büyüme ve küçülme durumlarının etkisiyle çoğu firmanın çalışanları için sabit ofis tutmak yerine otel ofis dediğimiz hazır ofis firmalarına yöneldiğini belirten Mermer, “Hazır ofislerin Türkiye’deki gelişimine baktığımızda 1999 yılında açılan ilk hazır ofis alanı 1.800 metrekareyken 2018 yılı itibari ile 157 bin 491 metrekareye ulaştı. 2017 yılında yüzde 19 büyüyen sektörün büyüme hızının 2020 itibari ile yüzde 25’e ulaşacağı tahmin ediliyor. 2020’de hazır ofis arzı İstanbul’da 241 bin 991 metrekareye ulaşacak. Tüm dünyada hazır ofis konseptine ilginin arttığını dile getiren Mermer, 2020 yılında hazır ofis sayısının 26 bine, kullanıcı sayısının 3.8 milyona ulaşacağını ifade etti.

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