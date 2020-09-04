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Futbol kulüpleri ağustosta yatırımcısına kazandırdı

04.09.2020 - 11:11
Futbol kulüpleri ağustosta yatırımcısına kazandırdı | Genel Haberler

Hollandalı AFC Ajax'ın hisseleri, geçen ay yüzde 13 kazandırdı. İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 4,6, arttı. Ocak-ağustos döneminde Borussia Dortmund, yatırımcısına yüzde 36,3 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, ağustosta yatırımcısına kazandırdı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sonrasında ülkelerin ve ekonomilerin normalleşme adımları atmasıyla dünya genelinde liglerin de fikstürleri belli olmaya başladı. Liglerin başlayacağı tarihlerin kesinleşmesi halka açık futbol kulüplerinin hisse performansını olumlu etkiledi.

Hollandalı AFC Ajax'ın hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 13 kazandırdı. Altyapısıyla ve dünya futboluna kazandırdığı yıldızlarıyla bilinen ve bu yıldızlardan önemli gelir elde eden AFC Ajax, geçen ay hisse performansıyla dikkati çekti.

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri de yüzde 4,6 arttı. Fransız Olympique Lyonnais'is hisseleri ise yüzde 3,7 artış kaydetti. Kulüp, Manchester City'yi 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finale kadar yükselmişti.

İtalyan kulüpleri, Juventus yüzde 1,3, SS Lazio da yüzde 0,7 kazandırdı.

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonu, Juventus üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Portekiz ekibi SL Benfica'nin hisseleri de yüzde 0,4 arttı.
Alman Borussia Dortmund ise yatırımcısına yüzde 1,9 kaybettirdi. Borussia Dortmund, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için 44 milyon avro zarar açıkladı. Böylece Borussia Dortmund, son 10 yılda ilk defa zarar açıklamış oldu.

Kulübün konsolide gelirleri aynı dönemde 370 milyon avro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü.
Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon avro kar elde etmişti.

Alman kulübün müsabakalardan geliri 44,7 milyon avrodan 32,5 milyon avroya gerilerken, reklam gelirleri 96,8 milyon avrodan 98 milyon avroya yükseldi.

KULÜPLER YILIN 8 AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ocak-ağustos döneminde kaybettirdi. Yıl genelinde kulüplerin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.
Söz konusu dönemde yatırımcısına SS Lazio yüzde 7,7, AFC Ajax yüzde 20,3, Manchester United yüzde 22,8, Olympique Lyonnais ve Juventus yüzde 26,5, Borussia Dortmund yüzde 36,3, SL Benfica yüzde 38,4 kaybettirdi.


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