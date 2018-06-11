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Fitch: Notu koruyabilirsiniz

11.06.2018 - 17:46
Fitch: Notu koruyabilirsiniz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, seçimlerin ardından, yetkililer ekonominin temel zayıflıklarını ele almak için harekete geçerlerse Türkiye’nin kredi notunun mevcut piyasa türbülansından sağ salim çıkabileceğini belirtti.

REUTERS
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yetkililerin yaklaşan seçimlerin ardından, ekonominin temel zayıflıklarını ele almak için harekete geçmeleri halinde Türkiye’nin kredi notunun mevcut piyasa türbülansından sağ salim çıkabileceğini açıkladı.
Fitch son olarak ocak sonunda, Türkiye’nin BB+ olan yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmamıştı. Fitch Türkiye için yerel tahvil cinsi kredi notunda, S&P ve Moody’s’in iki kademe üstünde olan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyesine sahip. Türkiye’nin notunu yeni bir indirim için izlemeye aldığını açıklayan Moody’s’den farklı olarak Fitch’in “durağan” olan kredi notlarının her ikisi de ufukta bir indirimin olmayacağı anlamına geliyor. Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da gerçekleşecek. 
Reuters’e özel söyleşi veren Fitch Ratings gelişmekte olan Avrupa ülke notlarından sorumlu Paul Gamble, “Kısa süreli olarak bazı gerilimleri azalttılar ancak hala para politikası üzerinde siyasi etki konusunda belirsizlik sürüyor” dedi. Gamble, “Para politikasının enflasyonu, enflasyon hedefinin yakınına götürememiş olması... Bu uzun vadeli bir zayıflık olarak duruyor” diye konuştu.  Gamble, “Faiz artırımları bizim senaryomuz ile uyumluydu” diyerek, sadeleştirmenin “faydalı” olduğunu sözlerine ekledi.

YAPILANA BAKACAĞIZ
Bununla birlikte Merkez Bankası ile ilgili endişelerin çözüldüğünü söylemek için henüz çok erken. “Hala önemli ölçüde politika faizinden ortalama fonlama faizine geçme kapasitesine sahipler, o nedenle bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz.” Gamble “Bu seçimlerin ardından (hükümetin dikkatini dağıtacak) politik bir olay öngörmüyoruz. Bu nedenle hangi politikaların uygulanacağına bakıyor olacağız” dedi.
Türkiye yüksek bir cari açık ve yüksek bir dış borçlanma ihtiyacı olan bir ülke olduğunu da hatırlatan Gamble sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar çok hızlı bir şekilde ele alınamayan (problemler). Küresel ortam oldukça hızlı bir şekilde değişiklik gösterdiği için yetkililerin (buna) nasıl cevap vereceğini görmemiz gerekiyor.... Ne dediklerinden çok ne yaptıklarına bakacağız.”


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