‹ Önceki Haber Yönetim kuruluna aday 3 kişi açıklandı Yönetim kuruluna aday 3 kişi açıklandı Sonraki Haber › Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti

Facebook'a bir dava daha

28.03.2018 - 14:31
Facebook'a bir dava daha

ABD'de sivil toplum kuruluşları, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, hedeflenmiş reklamlarıyla "konut ayrımcılığına" olanak sağladığı gerekçesiyle dava açtı.

Ulusal Adil Konut Hakkı İttifakı (NFHA) çatısı altında bir araya gelen kuruluşlar, açtıkları federal davada Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak vatandaşların konuta eşit ve adil erişimine engel olduğunu savundu.

Dava dilekçesinde Facebook'un reklam sisteminin, ev sahiplerine konut ilanlarını kişinin cinsiyetine, aile durumuna ve diğer demografik niteliklere göre gizlemesine olanak sağladığı için ayrımcı bir hizmet olduğu vurgulandı.

NFHA Başkanı Lisa Rice davayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde Facebook'un kullanıcıların kişisel verilerini kötüye kullandığına dair kamuoyunda ortaya çıkan kaygılar üzerine yaptığımız araştırmalar sosyal paylaşım sitesinin reklam verenleri geniş kullanıcı veri tabanını ayrımcı yönde kullanmasına izin verdiği ve hatta teşvik ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

##$HABER_1445018$##

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Facebook kullanıcı verilerinin ayrımcı amaçlar için kullanılmasına ve istismar edilmesine engel olmalıdır. Kadınlar, çocuklu aileler, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar halihazırda konuta erişmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Facebook bu müşterilerin kiralık ve satılık konut ilanlarını görmesini engelleyen reklam platformunu derhal değiştirmelidir. Facebook, konut fırsatlarına kapı kapamaya değil kapı açmaya olanak sağlamalıdır."

Şirket yetkilileri davayla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Facebook ay başında, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica siyasi danışmanlık şirketinin 50 milyona yakın kullanıcıya ait kişisel verileri izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Söz konusu firmanın verileri 2016'da Donald Trump'ın sandıktan galip çıktığı ABD başkanlık seçimlerinde ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının oylandığı Brexit referandumunun sonuçlarını etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Facebook'un kurucusu ve üst düzey yöneticisi Mark Zuckerberg olayla ilgili kamuoyu önünde özür dilemişti. Tartışmalar nedeniyle şirket hisseleri yüzde 18 değer kaybetmişti.


‹ Önceki Haber Yönetim kuruluna aday 3 kişi açıklandı Yönetim kuruluna aday 3 kişi açıklandı Sonraki Haber › Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
982 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
992 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.