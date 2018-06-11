Dört aylık cari açık 21.8 milyar dolar

Cari açık nisan ayında beklentilere paralel 5.4 milyar dolar olurken, ilk dört ayda 21.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CARİ açık nisan ayında beklentilere paralel 5.4 milyar dolar olurken, ilk dört ayda 21.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, geçen yılın nisan ayına göre 1.71 milyar dolar artarak 5.43 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 57.07 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1.47 milyar dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.82 milyar dolar artarak 5.46 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artarak 1.49 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur” denildi.

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