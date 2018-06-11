Dolar tahmini 4.58'in üzerinde

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde bir önceki ankette 4.4352 olarak tahmin edilen dolar öngörüsü 4.5837 liraya yükseldi.

Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; önceki ankette yüzde 11.07 olarak öngörülen cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,28 seviyesine yükseldi.

2018 Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.49 iken, bu anket döneminde yüzde 0.82 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 0.69, ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.54 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.15 iken, bu anket döneminde yüzde 10.47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 9.18'e geldi.

Bir önceki ankette 4.4352 lira olarak tahmin edilen dolar beklentisi, bu ankette 4.5837 liraya çıktı.

Mayıs anketinde 53.5 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi ise değişim göstermedi. 2019 yılı cari açık beklentisi ise 51.3 milyar dolardan 50.6 milyar dolara geriledi.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 4.6'dan yüzde 4.2'ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4.4'ten yüzde 4.1'e indi.

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