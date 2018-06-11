Dolar haftaya böyle başladı

Dolar Merkez Bankası’nın üst üste attığı adımlarla nefes aldı ve 4.47-4.48 lira seviyelerine geriledi. Bugün yurtiçinde birinci çeyrek büyümesi ile nisan ayı cari açık verisi bekleniyor.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde attığı adımların TL’nin güçlenmesini sağlaması ardından piyasalarda gözler 24 Haziran’daki seçimler öncesinde bu hafta yoğun veri gündeminde olacak. Dolar bu sabah 4.4780/4.4806 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL aynı saatte 4.8765/4.8802, Euro ise 5.2805/5.2835 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde bugün birinci çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı cari açık verisi ve saat 14.30’da Merkez Bankası beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan nisan ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.

MERKEZ BANKALARI BEKLENİYOR

Yurtdışında ise çarşamba günü ABD, perşembe günü Avrupa, cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz toplantılarının sonuçları izlenecek.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyor. Öte yandan cari işlemler dengesinin nisan ayında 5.3 milyar dolar, yılsonunda ise 53.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. (Full Story)

Fed tarafında yatırımcıların neredeyse tamamı bu yılın ikinci faiz artırım kararının alınmasını beklerken, asıl izlenen yıl sonuna kadar dört artırım yapılıp yapılmayacağına yönelik sinyaller olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın ise tahvil alım programını tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik bir sinyal vermesi bekleniyor. Kararını cuma günü açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor.

TL DAHA DAYANIKLI

GCM Menkul araştırma uzmanı Enver Erkan, yoğun olacak bu hafta kurdaki fiyatlamaları ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı gelişmelerin belirleyeceğini söyleyerek, “Fed ve ECB’nin açıklamaları önemli olacak zira sıkılaşmayı düşünen bu merkez bankalarının açıklamaları gelişmekte olan ülke para birimlerinde dalga boyunu artırabilir. TL’nin nasıl reaksiyon vereceği önemli. Dolar faiz artışlarına rağmen 4.45 seviyesinin altında kalıcı olamadı, bu seviyede dip bulmuş olabilir” dedi.

Ekonomik gidişat nedeniyle Fed’in daha sık faiz artırmayı değerlendirebileceğini, buna ilişkin bir açıklamanın kurda yukarı hareket yaratabileceğini söyleyen Erkan, şöyle devam etti. “Doların 4.55-4.58 üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. TCMB’nin son dönemde çok faiz artırmış olması ve reel faizin geldiği seviyeler nedeniyle TL’nin daha dayanaklı olmasını bekleyebiliriz, korunma gücü biraz daha arttı. Aşağı da ise şimdilik 4.45 veya 4.40 altında kalıcılık sağlayamıyor şimdilik.”