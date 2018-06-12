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Dolar güne böyle başladı

12.06.2018 - 09:18
Dolar güne böyle başladı

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin 1953 yılında sona eren savaştan bu yana ilk defa bir araya gelmesi doları güçlendirdi. Dolar Türk Lirası karşısında da güne yükselişle başladı. Dolar şu saattlerde 4.54 liranın üzerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur’daki tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı. ABD ile Kuzey Kore liderlerinin küresel jeopolitik tansiyonu düşüreceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle dolar kazançlarını ikinci güne taşırken, yen ve altın artan risk iştahı ile birlikte geriledi. Dolar, tarihi zirvenin başlamasıyla birlikte üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Tüm bunlar Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine olumsuz etkide bulunuyor. Dün borsada yabancı satışlarının hızıyla dalgalı bir gün geçirilirken dolar bugün güne 4.5300 liradan başladı. Saat 09:15 itibariyle ise dolar 4.5454 liraya kadar yükseldi. Aynı saatte Euro ise 5.3596 lira seviyesinde bulunuyor.
Reuters’e bilgi veren analistler yurtiçi piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini, yurtdışı taraftan ise ABD ve Avrupa merkez bankalarından gelecek açıklamaların da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği belirtiliyor.

DÖVİZ TALEBİ HIZ KESMİYOR
Bir bankacı, Reuters’e bu sabah itibariyle dünkü hareketin devam ettiğini söyleyerek, “Cari açık yüksek, jeopolitik riskler devam ediyor. Asıl önemlisi seçim yaklaşıyor ve seçim sonrasında hem siyasi hem de ekonomi ve para politikaları açısından nasıl bir resim oluşacağı belli değil. Diğer taraftan yerli kurumsal döviz talebi hiç hız kesmiyor. Kurumların döviz borcu zaten yüksek, dolar/TL 4.50’nin altına indiğinde ise bu talep daha da artıyor” dedi.
Analistler seçim sonucunda oluşabilecek senaryolarda ekonomi politikalarının nasıl gelişeceği konusunda belirsizliğin yatırımcılar açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gelişmekte olan Avrupa ülke notlarından sorumlu Paul Gamble, dün Reuters ile söyleşisinde TCMB’nin attığı son adımlara ilişkin, “Kısa süreli olarak bazı gerilimleri azalttılar ancak hala para politikası üzerinde siyasi etki konusunda belirsizlik sürüyor” dedi.
Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.26, valörde son işlemde yüzde 15.29 seviyesindeydi.
İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.81, valörde son işlemde yüzde 18.86 seviyesindeydi.


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