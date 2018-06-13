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Dolar 4.69 lirayı aştı, tahvil faizi zirvede

13.06.2018 - 09:23 | Son Güncelleme :
Dolar 4.69 lirayı aştı, tahvil faizi zirvede

Haftaya 4.47'li seviyelerde başlayan dolar kuru, Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi sert yükseldi. Dolar 4.69 lirayı aşarken iki yıllık tahvil faizi yüzde 19.12 ile rekor kırdı.

Küresel çapta güçlenen dolar, Türk Lirası karşısında da sert yükseliyor. Dün günü 4.59 lira civarında kapatan dolarda bugün 4.69 lira seviyesi aşıldı. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamaları, yarın ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz toplantısını bekliyor.

Dolar Fed'in bu yılın geri kalanında kaç defa faiz artıracağı hakkında ipuçları verecek olan bu akşamki para politikası kararı öncesinde yen karşısında üç haftanın zirvesini görürken, Euro karşısında da gücünü koruyor.

Reuters'e konuşan bir analist TL cinsi varlıklara yönelik algının negatif olduğunu söyleyerek, "Faiz artırımına rağmen kur 4.50'nin altına inemiyor. Seçim belirsizliği ortadan kalkmadan düzelme beklememek gerek. Dolar/TL'de iki günlük hareketin devamını görüyoruz. TL dün yüzde 1.6 kayıp ile Güney Afrika randı ile beraber negatif ayrıştı. Genel olarak bütün gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüş var. Dolarda Fed öncesi güçlü eğilim var, dün ABD TÜFE'si de fena gelmedi" dedi.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan yükselteceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar Mart ayından sonra yapılacak olan yılın bu ikinci faiz artırımından ziyade ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar.

Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar.

Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Yani şu anki tahminler bu yıl üç defa faiz artırımı yapılacağına işaret ediyor.

Euronun yönünü ise Perşembe günü açıklanacak olan ECB para politikası kararı çizecek. Ortak para birimi ECB'nin varlık alım programını durduracağını açıklayacağı spekülasyonlarıyla birlikte geçen hafta 1.1840 doları görmüştü.

Dolar endeksi dün yüzde 0.25 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.12 artıda 93.913'de bulunuyor.

Türkiye'nin iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 19.12 ile tarihi zirvesine çıktı. 


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