Doğuş’un dev AVM’si 102 milyon Euro’ya satıldı

Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar için satış sürecinin tamamladı. Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ’ye satıldı. Geçen yıl kurulan şirketin sermayesi ise Credit Europe Bank’a ait.

GEBZE Center AVM’nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP’a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı. PEŞİN ÖDEME ŞARTIYLA KAP’a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ’ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi. KAP açıklamasında, satışın peşin ödeme şartıyla yapıldığı bildirildi. ŞİRKET BİR YIL ÖNCE KURULDU 50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… Şirketin yönetiminde Zınar Okçuoğlu ve Hüsrev Ateş Ergüler bulunuyor.