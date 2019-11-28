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DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek

28.11.2019 - 17:10
DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek | Genel Haberler

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığınca, 2019 yılında desteklenecek 124 projeye ilaveten, uygulayıcı kuruluşlarla 12 yeni proje için protokol imzalandığı ifade edildi.

DAP İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İdare Başkanı Adnan Demir, protokol imza törenindeki konuşmasında, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulayıcı kuruluşların projelerine sermaye transferi yoluyla para aktaracaklarını belirtti.

12 proje için 36 milyon lira ödenek ayırdıklarını ve bu yıl ilk defa Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"ne destek sağlayacaklarını bildiren Demir, en çok ihtiyaç duyulan projelerin desteklenmesine özen gösterdiklerini kaydetti.

Törene, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Bitlis Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile diğer uygulayıcı kuruluşların yetkililerinin katıldığı belirtildi. 


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