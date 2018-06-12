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Daha erken tedbir almalıydık

12.06.2018 - 09:34
Daha erken tedbir almalıydık

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide geç de olsa doğru adımların atıldığını belirterek “Daha erken öngörüp gerekli tedbirleri almalıydık” diye konuştu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV’de katıldığı programda gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtlıyor. Şimşek, mevcut dış borcun 3’te 2’sinden fazlasının özel sektöre ait olduğunu belirterek “Ekonomide geç de olsa doğru adımı attık. Daha erken öngörüp gerekli tedbirleri almalıydık. Şu anda para politikasında normalleşme, sadeleşme sağlandı dedi. 

Şimşek, dış borçlara ilişkin de şöyle konuştu: “453.2 milyar dolar, dış borç, milli gelire oranı yüzde 53.3 bu oran küresel baktığımızda yüksek sayılmaz. 3/2’sinden fazlası özel sektöre ait. 2002’de 3/2’sinden fazlası kamunundu. Kamu elini düzene koymuş, dış borçta temkinli gitmiş. Özel sektör yurt dışına açılmış, bu bir realite. Vade yapısı daha uzun olsa tabii ki tercih edilirdi. Türkiye’nin dış borcunu bize benzer ülkelerle karşılaştıralım. Şu anda bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 142. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 90. Borç nerede ağırlıkta nerede düşük.”
Şimşek enflasyonun yüzde 12.2 çıkmasının da Türk Lirası’ndaki değer kaybından kaynaklandığını dile getirdi. 


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