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Ciro endeksleri arttı

13.06.2018 - 10:49
Ciro endeksleri arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ciro endekslerini açıkladı.  Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,5 artış kaydetti.

SANAYİ VE İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,8 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Nisan 2017'ye göre yüzde 35,6 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,5 artış olarak kayıtlara geçti.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,8 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış oldu.

AA


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