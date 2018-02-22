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Çimsa’nın 12 aylık cirosu yüzde 27 arttı

22.02.2018 - 11:26

Sabancı Holding iştiraklerinden olan, çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu Çimsa, 2017 yılına ait net karını 228 milyon TL, cirosunu ise 1.490 milyon TL olarak açıkladı.

45 yılı aşkın tecrübesi ve inovasyondaki yetkinliğiyle sektöründe öncü çalışmalara imza atan Çimsa, sürdürülebilir ve karlı büyümesini 2017 yılında da sürdürdü. Kamuoyu ile paylaşılan finansal verilere göre, Çimsa’nın yılsonu itibarıyla elde ettiği cirosu, 2016’ya kıyasla %27,3 artarak, 1.490 milyon TL’ye ulaştı.

ÇİMSA’DAN YATIRIMLARLA DOLU BİR YIL

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, “Geçtiğimiz yıl, üç fabrikamızda tamamlanan yatırımlar ile şirketimizi güçlendirdiğimiz, geleceğe hazırlandığımız, yerel ve küresel ölçekte önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Afyonkarahisar Fabrikamızın Halımoru Köyü’ndeki modern üretim tesisine taşınmasını, Eskişehir Fabrikamızdaki I. Üretim Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretebilecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştirmekle beraber, Niğde Fabrikamızda da ön ısıtıcı ve kapasite yatırımımızı tamamladık ve üretim kapasitemizi yaklaşık %80 artırdık. Tüm bu yatırımlarımız neticesinde, beyaz klinker üretim kapasitemizi 1 milyon 565 bin tona yükselterek; ihracatçı kimliğimizi daha da güçlendirdik” dedi.

AMERİKA’DA BEYAZ ÇİMENTO YATIRIMI

“Çimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp.” ünvanlı şirketin kurulum sürecinin tamamlanmasıyla, ABD pazarının trendlerine yönelik geliştirdikleri ürün ve hizmetleri bundan böyle doğrudan tüketicilere ulaştırılacaklarını belirten Özhatay, bu yatırım ile global beyaz çimento üretimindeki öncülüklerini daha da pekiştirdiklerini belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARININ ANAHTARI: İNOVASYONDA YETKİNLİK

Dijitalleşen dünyada fark yaratmanın temel koşulunun inovatif çözümlerin bir parçası olarak, dijitalleşmeye yatırım yapmak olduğunun altını çizen Nevra Özhatay, Çimsa olarak bu alanda sektöre öncülük ettiklerini ifade ederek, “Teknolojiyi takip etmek ve dijital dönüşümün bir parçası olmak artık bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Biz de bu bakış açısıyla hareket ederek, sektörümüzde bir ilke daha imza attık ve “Formülün Adı: Çimsa” adıyla mobil uygulamamızı müşterilerimizin hizmetine sunduk. Tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebilen bu uygulamamız, satış ve pazarlama kanallarımızın dijitalleşmesi açısından sektörümüze öncülük ediyor” dedi.


Etiketler

  • Çimsa
  • ciro
  • Nevra Özhatay
  • inovatif çözümler
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