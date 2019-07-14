Çalışanlar dikkat! O paraları alabiliyorsunuz... | Genel Haberler

Çalışan iş akdinin fesih tarihine kadar istediği zaman iznini kullanabilir. Yani çalışanların kullanmadıkları izinleri zamanaşımına uğramıyor. Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil

Bazı kişiler izinlerine çıktı, bazıları ise izin hazırlığı yapıyor. Son düzenlemeler, kaç gün izin kullanabileceğini ya da istediği zaman izine çıkıp çıkamayacağını bilemeyenlerin elini rahatlattı. Yıllık izinlerle ilgili son yapılan düzenlemeyle birlikte artık ilki ‘10 gün’ olmak üzere sonraki tüm izinler birer gün bile kullanılabiliyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre, özellikle 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatıyor. Düzenlemelere rağmen kullanılmayan izinler çalışanla işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Burada da zaman aşımı diye bir durum yok. İşte izin hakları...

■ Süre neye göre belirleniyor?

Çalışanın izin süresi, işyerindeki kıdeme göre belirleniyor. 1 yıldan 5 (dahil) yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 (dahil) yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı var. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler 20 günden az izin yapmıyor. Bu süreler sözleşmeyle artırılabilir.

■ Kullanılmayan iznin parası alınır mı?

Çalışanın izni kullanmama, işverenin de kullandırmama gibi bir hakkı yok. O yüzden iş akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün değil. Kullanılmayan izinlerin bedeli iş akdi bittiğinde son ücretten ödenir. İşçinin tazminat aldığına, istifa edip etmediğine bakılmaz.

■ Bir sonraki yıl kullanılabilir mi?

Kullanılmayan izinler yanmaz. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabilir. Ama asıl kural iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılmasıdır.

■ İzin nasıl hesaplanır?

Yıllık izinlere denk gelen resmi tatillerle hafta tatilleri izin sürelerinden sayılmaz. Yani 14 gün izin hakkı olan bir çalışan bu süreye iki tane pazar tatili denk geldiği için 16 gün izne çıkar.

■ İzin hakkı yanar mı?

İzin hakkında ‘zaman aşımı’ diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı saklı kalır.

■ Yol izni kaç gündür?

İznini işyerinin bulunduğu şehrin dışında geçirecek olan çalışana istemesi halinde 4 güne kadar ücretsiz izin verilir. İşçinin de şehir dışına gittiğini belgelemesi gerekir.

■ Part-time çalışmada izinler kısalır mı?

Part-time çalışanların hakları tam zamanlı çalışanlarla aynıdır. İzin süresi kısaltılamaz.

MEMURDA FARKLI

Memurların bir önceki yıldan daha önce kullanmadıkları izinleri yanıyor. Ayrıca kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi uygulaması da yok. 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kıdemi olan memurun izni 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olanların 30 gün. (Posta)